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FEENSTRA WINS ANOTHER TERM IN U.S. HOUSE
IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA WAS ELECTED TO A SECOND TERM IN CONGRESS. THE HULL REPUBLICAN EASILY WON OVER DEMOPCRAT RYAN MELTON AND LIBERTY PARTY CAUCUS CANDIDATE BRYAN JACK HOLDER:. RANDY1 OC…….AND THE VOTES. :20. FEENSTRA SPOKE IN HIS HOMETOWN OF HULL, AND TOLD SUPPORTERS HE KEPT...
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RED WAVE RUNS THROUGH WOODBURY COUNTY
A RED WAVE SWEPT THROUGH WOODBURY COUNTY ON ELECTION DAY, WITH CONTESTED LEGISLATIVE AND COUNTY RACES RUN BY REPUBLICANS. IN THE STATE SENATE DISTRICT ONE RACE, REPUBLICAN ROCKY DEWITT DEFEATED INCUMBENT DEMOCRAT JACKIE SMITH. DEWITT, WHO IS CURRENTLY A WOODBURY COUNTY SUPERVISOR, WON BY AN UNOFFICIAL VOTE TOTAL OF 7693...
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LOOMIS ELECTED WOODBURY COUNTY ATTORNEY
REPUBLICANS WON THE DAY IN THE WOOBURY COUNTY CONTESTED RACES. GOP CANDIDATE JAMES LOOMIS WAS PROMOTED BY THE VOTERS FROM ASSISTANT PROSECUTOR TO THE NEW WOODBURY COUNTY ATTORNEY. LOOMIS DEFEATED LONGTIME DEMOCRATIC COUNTY ATTORNEY PATRICK “P.J.” JENNINGS BY 5309 VOTES. TINA BERTRAND WAS UNOPPOSED AS COUNTY TREASURER AND...
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COMPLAINTS FILED AGAINST WOODBURY COUNTY POLL WORKER
THE IOWA FIREARMS COALITION IS CALLING FOR A FORMAL INVESTIGATION INTO ALLEGATIONS OF VOTING IMPROPRIETIES AT THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE AFTER RECEIVING REPORTS OF A POLLING STAFFER PROVIDING FALSE INFORMATION ABOUT PUBLIC MEASURE 1, ALSO KNOWN AS THE FREEDOM AMENDMENT, TO VOTERS PRIOR TO THEM CASTING THEIR BALLOTS. THE FREEDOM...
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LOCAL VOTING CONTINUES THROUGH STORMY WEATHER
VOTING IS CONTINUING IN IOWA ON THIS ELECTION DAY, DESPITE BAD WEATHER AND OTHER OBSTACLES. THUNDERSTORMS THAT ROLLED THROUGH SIOUX CITY DURING THE NOON HOUR LED TO LIGHTNING STRIKES THAT AFFECTED A COUPLE OF VOTING PRECINCTS. WOODBURY COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER PAT GILL SAYS VOTING CONTINUED DESPITE THE BAD WEATHER:. VOTEDAY1...
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TWO INJURED IN MONONA COUNTY CRASH
BOTH DRIVERS WERE INJURED IN A TWO VEHICLE COLLISION IN MONONA COUNTY DURING THE NOON HOUR WEDNESDAY. THE IOWA STATE PATROL SAYS AN EASTBOUND PICKUP DRIVEN BY 82-YEAR-OLD LARRY DAVIS OF WOODBINE CROSSED THE CENTER LINE ON HIGHWAY 175 EAST OF MANGO AVENUE AND STRUCK AN ONCOMING S-U-V DRIVEN BY 52-YEAR-OLD BRADY BAKKER OF IDA GROVE.
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LEEDS ELEMENTARY ON PRECAUTIONARY LOCKOUT THIS MORNING
LEEDS ELEMENTARY IS UNDER A PRECAUTIONARY LOCKOUT THIS MORNING AS SIOUX CITY POLICE SEARCH FOR A STABBING SUSPECT IN THE AREA. A DOMESTIC DISPUTE INVOLVING A STABBING OCCURRED THIS MORNING AND AUTHORITIES BELIEVE THE MALE SUSPECT MAY BE INSIDE OF A HOME AT 4540 GARFIELD STREET. THE TOP OF GARFIELD...
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SIOUX CITY POLICE SEARCH FOR STABBING SUSPECT IN LEEDS (Update)
SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR A SUSPECT WANTED IN A STABBING THAT TOOK PLACE MONDAY MORNING IN LEEDS. 37-YEAR-OLD FARON STARR IS WANTED FOR ALLEGEDLY STABBING A WOMAN AT 4540 GARFIELD STREET. POLICE SGT. TOM GILL SAYS THE INCIDENT STARTED SUNDAY NIGHT:. STARR2 OC…THROUGHOUT THE NIGHT. :15. THE...
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SUSPECT ARRESTED AFTER WOMAN FOUND MURDERED IN YANKTON
POLICE IN YANKTON, SOUTH DAKOTA HAVE A SUSPECT IN CUSTODY AFTER A WOMAN WAS FOUND DEAD IN A HOME IN THAT CITY SUNDAY NIGHT. POLICE SAY THE WOMAN’S BODY WAS FOUND AROUND 8:00 P.M. IN THE 1300 BLOCK OF WHITING DRIVE. AN ARREST WARRANT WAS ISSUED FOR TREVOR WAYNE...
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AUTISTIC TEEN MISSING FROM RESIDENCE AGAIN
AN AUTISTIC 17-YEAR-OLD IS MISSING AGAIN FROM HIS SIOUX CITY RESIDENCE. POLICE SAY PROJECT LIFESAVER CLIENT ZACK HOSELTON-MCCARTHY WENT MISSING AROUND 8:30 A.M. TUESDAY AFTER CUTTING OFF HIS ANKLE MONITOR AGAIN. ZACK LIKES TO FREQUENT THE WEST SIDE OF SIOUX CITY, AND WAS LAST FOUND IN THE 800 BLOCK OF...
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