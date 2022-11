First Period_1, Calgary, Backlund 4 (Huberdeau, Mackey), 11:16. 2, N.Y. Islanders, Aho 1 (Bailey, Barzal), 12:26. 3, Calgary, Lindholm 4 (Toffoli, Hanifin), 16:21. Second Period_4, Calgary, Backlund 5 (Zadorov), 14:06. Third Period_5, N.Y. Islanders, Lee 7 (Barzal, Nelson), 10:08. 6, N.Y. Islanders, Palmieri 4, 11:07. Overtime_7, N.Y. Islanders, Dobson 4...

