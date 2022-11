Effective: 2022-11-06 09:14:00 EST Expires: 2022-11-06 10:15:00 EST Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Adair; Allen; Anderson; Ballard; Barren; Bath; Bell; Boone; Bourbon; Boyd; Boyle; Bracken; Breathitt; Breckinridge; Bullitt; Butler; Caldwell; Calloway; Campbell; Carlisle; Carroll; Carter; Casey; Christian; Clark; Clay; Clinton; Crittenden; Cumberland; Daviess; Edmonson; Elliott; Estill; Fayette; Fleming; Floyd; Franklin; Fulton; Gallatin; Garrard; Grant; Graves; Grayson; Green; Greenup; Hancock; Hardin; Harlan; Harrison; Hart; Henderson; Henry; Hickman; Hopkins; Jackson; Jefferson; Jessamine; Johnson; Kenton; Knott; Knox; Larue; Laurel; Lawrence; Lee; Leslie; Letcher; Lewis; Lincoln; Livingston; Logan; Lyon; Madison; Magoffin; Marion; Marshall; Martin; Mason; McCracken; McCreary; McLean; Meade; Menifee; Mercer; Metcalfe; Monroe; Montgomery; Morgan; Muhlenberg; Nelson; Nicholas; Ohio; Oldham; Owen; Owsley; Pendleton; Perry; Pike; Powell; Pulaski; Robertson; Rockcastle; Rowan; Russell; Scott; Shelby; Simpson; Spencer; Taylor; Todd; Trigg; Trimble; Union; Warren; Washington; Wayne; Webster; Whitley; Wolfe; Woodford THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE Kentucky EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY AND KENTUCKY STATE POLICE IN Frankfort Kentucky. THE AMBER ALERT FOR KENTUCKY HAS BEEN CANCELLED. THE CHILD AND SUSPECT WERE LOCATED IN COLUMBUS OHIO.

ADAIR COUNTY, KY ・ 1 HOUR AGO