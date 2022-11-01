Read full article on original website
Related
kscj.com
SIOUXLAND SLEEPOUT IS TONIGHT AT CONE PARK
THE 18TH ANNUAL SIOUXLAND SLEEPOUT IS TAKING PLACE TONIGHT (FRIDAY) AT CONE PARK. THE EVENT IS HELD EACH YEAR ON THE FIRST FRIDAY OF NOVEMBER AND BRINGS AWARENESS TO THE LOCAL HOMELESS BY HAVING PEOPLE SLEEP OUTDOORS. PARTICIPANTS SLEEP IN TENTS, SLEEPING BAGS, UNDER BLANKETS, EVEN IN CARDBOARD BOXES. SLEEPOUT...
kscj.com
POWERBALL JACKPOT REACHES ALL TIME HIGH
STRONG SALES ACROSS THE COUNTRY HAVE PUSHED THE POWERBALL JACKPOT HIGHER AGAIN FOR SATURDAY’S DRAWING. IOWA LOTTERY SPOKESPERSON, MARY NEUBAUER SAYS IT’S A NEW HIGH:. NEUBAUER SAYS THE SALES HAVE PICKED UP DRAMATICALLY IN IOWA. PB5 OC……….ARE SMALLER” :10. NEUBAUER SAYS MORE PEOPLE ARE...
kscj.com
IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT HAS LARGE GOP VOTER MAJORITY
ALL FOUR OF IOWA’S REPRESENTATIVES IN THE U.S. HOUSE ARE SEEKING REELECTION, BUT REPUBLICAN RANDY FEENSTRA’S PATH TO A SECOND TERM APPEARS TO BE THE EASIEST. HE’S RUNNING IN A DISTRICT WITH 95-THOUSAND MORE REPUBLICANS THAN DEMOCRATS. RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS. 4THDIST OC………SOQ. 1:13...
Comments / 0