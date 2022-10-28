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GOVERNOR’S BUS TOUR ROLLS BACK INTO NW IOWA
IT’S DAY FOUR OF GOVERNOR KIM REYNOLDS CAMPAIGN BUS TOUR ACROSS IOWA. REYNOLDS HAS BEEN JOINED AT DIFFERENT TIMES BY LT. GOVERNOR ADAM GREGG, SECRETARY OF STATE PAUL PATE, ATTORNEY GENERAL CANDIDATE BRENNA BIRD, AG SECRETARY MIKE NAIG AND TREASURER CANDIDATE ROBY SMITH. THURSDAY AT A RALLY HELD AT...
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NEBRASKA NOW HAS A STATE REPTILE
GOVERNOR PETE RICKETTS HAS PROCLAIMED THE ORNATE BOX TURTLE AS NEBRASKA’S OFFICIAL STATE REPTILE. NEBRASKA GAME AND PARKS COMMISSION STAFF LED A LIVE TURTLE EXPLORATION ACTIVITY FOR STUDENTS FOLLOWING THE GOVERNOR’S PROCLAMATION. THE ORNATE BOX TURTLE LIVES IN GRASSLANDS THROUGHOUT THE MAJORITY OF THE STATE. THE TURTLE IS...
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MR. GOODFELLOW TOY APPLICATIONS BEGIN NOVEMBER 1ST
APPLICATIONS ARE NOW BEING ACCEPTED FROM FAMILIES IN NEED TO RECEIVE TOYS FOR THEIR CHILDREN THIS CHRISTMAS FROM THE MR. GOODFELLOW CHARITY BY THE SIOUX CITY JOURNAL. SPOKESMAN RON PETERSON SAYS THE LITTLE YELLOW DOG AUCTION .IS THE MAIN FUNDRAISING EVENT FOR THE ANNUAL TOY DISTRIBUTION:. GOOD1 OC………NOVEMBER 1ST. :08...
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SIOUX CITY MAN CHARGED WITH MURDER (Update)
THERE’S NEW INFORMATION ABOUT THE TWO PEOPLE FATALLY SHOT AND THE MAN ACCUSED OF THE CRIMES THAT TOOK PLACE EARLY SATURDAY ON THE CITY’S WESTSIDE. SIOUX CITY POLICE OFFICERS WERE CALLED TO 1421 W 5TH STREET AROUND 2:15 A.M.FOR A REPORT OF A SHOOTING. OFFICERS FOUND TWO VICTIMS...
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PINK IN THE RINK RAISES $100,000
THE RECENT PINK IN THE RINK CANCER FUNDRAISER HELD BY THE SIOUX CITY MUSKETEERS HOCKEY TEAM WAS A RECORD BREAKING SUCCESS. MUSKETEERS PRESIDENT TRAVIS MORGAN SAYS $100,000 WAS RAISED FOR THE UNITY POINT ST.LUKE’S FOUNDATION:. PINK1 OC……….ALWAYS GOOD TOO. :27. THE AUCTION OF THE MUSKETEERS JERSEYS...
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CRUZ CHARGED IN SECOND GUN CRIME
JOSEPH CRUZ IS ALSO CHARGED IN ANOTHER SHOOTING THAT TOOK PLACE IN AUGUST. COURT DOCUMENTS STATE POLICE RESPONDED TO THE 1500 BLOCK OF INGLESIDE AVENUE AROUND 4:15 A,M, ON AUGUST 21ST FOR A REPORTED SHOOTING. OFFICERS FOUND VICTOR MALDONADO OF SIOUX CITY WITH A GUNSHOT INJURY TO HIS LOWER BACK.
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DRIVER RESCUED AFTER CAR PLUNGES INTO MISSOURI RIVER
ONE MAN WAS HOSPITALIZED FOLLOWING AN INCIDENT FRIDAY EVENING WHERE HIS CAR SANK IN THE MISSOURI RIVER. SIOUX CITY POLICE RECEIVED A REPORT FRIDAY EVENING THAT A CAR WAS FLOATING IN THE RIVER AROUND 7:20 P.M.IN THE AREA OF CHRIS LARSEN PARK. THE CAR EVENTUALLY SANK NEAR THE RAILROAD BRIDGE.
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TWO HOURS FOR TRICK OR TREATING HALLOWEEN NIGHT
TRICK-OR-TREATING WILL BE OBSERVED IN SIOUX CITY AND SOUTH SIOUX CITY FROM 6 P.M. TO 8 P.M MONDAY NIGHT. THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT REMINDS PARENTS TO HAVE SAFE COSTUMES MADE OF FIRE-RETARDANT MATERIAL WITH EYE HOLES LARGE ENOUGH FOR GOOD PERIPHERAL VISION. A RESPONSIBLE ADULT SHOULD ALWAYS ACCOMPANY YOUNG...
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PHEASANT SEASON BEGINS
AN ESTIMATED 150-THOUSAND PEOPLE WILL BE OUT IN THE FIELDS SATURDAY FOR THE START OF IOWA’S PHEASANT HUNTING SEASON. THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES IS REMINDING HUNTERS TO FOLLOW THE SAFETY RULES, HAVE PERMISSION TO BE ON SOMEONE’S LAND, AND WEAR PLENTY OF BLAZE ORANGE. THE SEASON...
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WRONG WAY DRIVER CAUSES I-29 CRASH
A WRONG WAY DRIVER WAS RESPONSIBLE FOR A CRASH THAT CLOSED THE SOUTHBOUND LANES OF INTERSTATE 29 BETWEEN ONAWA AND WHITING LATE SUNDAY NIGHT INTO MONDAY MORNING. THE IOWA STATE PATROL SAYS A CAR DRIVEN BY 43-YEAR-OLD CHAD MILLER OF EDGERTON, MINNESOTA WAS DRIVING SOUTHBOUND IN THE NORTHBOUND LANES AND STRUCK A TANKER TRAILER CARRYING ANHYDROUS AMMONIA.
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ANOTHER BIG POWERBALL JACKPOT SATURDAY
THE POWERBALL JACKPOT HAS INCREASED TO ITS SECOND HIGHEST LEVEL IN THE HISTORY OF THE GAME AT 825 MILLION DOLLARS FOR TONIGHT’S DRAWING. IOWA LOTTERY SPOKESPERSON, MARY NEUBAUER, SAYS THIS LEVEL OF JACKPOT BRINGS IN A LOT OF PEOPLE WHO DON’T NORMALLY PLAY — BUT SHE SAYS IOWA DOESN’T SEE THE LONG WAITS FOR TICKETS THAT SOME STATES HAVE.
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GUNDERSON’S ROBBED IN SMASH & GRAB
SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR TWO MALE SUSPECTS WANTED FOR STEALING JEWELRY SATURDAY AFTERNOON IN A SMASH AND GRAB AT GUNDERSON’S JEWELERS ON SERGEANT ROAD. INVESTIGATORS SAY THE TWO MEN WERE WEARING MASKS AND CARRYING SLEDGEHAMMERS WHEN THEY ENTERED THE STORE AROUND 1P.M. THEY BROKE THE GLASS ON...
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D-O-T TRUCKS PREPARING FOR WINTER WEATHER
THERE’S NO SNOW, LET ALONE MUCH RAIN, IN OUR UPCOMING FORECAST — BUT SEVERAL BIG ORANGE IOWA D-O-T TRUCKS HAVE BEEN OUT ON THE HIGHWAY WITH THEIR SPRAYERS GOING. D-O-T WINTER OPERATIONS DIRECTOR, CRAIG BARGFREDE SAYS THEY ARE SPRAYING PLAIN WATER, NOT SALT BRINE. DOTTRUCK1 OC……..MATERIAL WE ARE...
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