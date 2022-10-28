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Abilene, TX

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UND Hockey remains in top ten heading into conference opener

GRAND FORKS – As NCHC play is set to open, North Dakota sits inside the top-10 for the sixth straight week, coming in at No. 10 in the DCU/USCHO Poll that was released on Monday. UND also slipped to No. 11 in the USA Today/USA Hockey Magazine Poll heading into a weekend showdown with Omaha.
GRAND FORKS, ND
740thefan.com

Mother shot by son in Grand Forks last week dies

GRAND FORKS, N.D. (KFGO/KVRR) — A mother who was shot by her son last week in Grand Forks has died. Police said Jennifer Harriso, 53, died of her injuries at Altru Hospital. They said it appears her son, Tyler Harrison, 21, shot his mother numerous times on Wednesday morning before shooting himself in the head in the driveway.
GRAND FORKS, ND

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