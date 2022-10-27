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Abilene, TX

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Fatal pedestrian accident leaves 1 dead

ABILENE, Texas — A 56 year old man was killed on Saturday evening after he was hit by a SUV on South First in Abilene. According to the Abilene Police Department, the man was crossing the street near the intersection of South First and Portland Street while pushing a shopping cart when he was hit by a 2011 GMC Yukon SUV that was headed east on South First. He was pronounced dead on the scene.
ABILENE, TX
ktxs.com

Pedestrian killed following crash in Eastland County

EASTLAND COUNTY, Texas — One person has died following an accident in Eastland County Friday night. According to a press release, Larry Bryant, 75, of Cisco was traveling west in a 1998 Chevrolet, Lumina passenger car on the south access road of Interstate 20 at the 326-mile marker up a grade in the roadway when he struck two pedestrians.
EASTLAND COUNTY, TX

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