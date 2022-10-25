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TRUMP TO HOLD RALLY IN SIOUX CITY ON NOVEMBER 3RD
DONALD TRUMP, THE 45TH PRESIDENT OF THE UNITED STATES, WILL HOLD A POLITICAL RALLY IN SIOUX CITY NEXT THURSDAY, NOVEMBER 3RD, AT 7:00PM AT THE SIOUX GATEWAY AIRPORT. TRUMP WILL DELIVER REMARKS IN SUPPORT OF HIS EFFORT TO ADVANCE THE MAKE AMERICA GREAT AGAIN AGENDA BY ENERGIZING VOTERS AND HIGHLIGHTING THE SLATE OF CANDIDATES HE HAS ENDORSED INCLUDING GOVERNOR KIM REYNOLDS AND SENATOR CHUCK GRASSLEY OF IOWA.
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SUSPECT CHARGED IN JACKSON STREET STANDOFF
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LAUREL MURDER SUSPECT RELEASED FROM HOSPITAL & BOOKED INTO JAIL
THE SUSPECT OF A QUADRUPLE HOMICIDE THAT OCCURRED IN LAUREL, NEBRASKA ON AUGUST 4TH HAS NOW BEEN DISCHARGED FROM A LINCOLN HOSPITAL AND LODGED IN JAIL. 42-YEAR-OLD JASON JONES OF LAUREL, WAS DISCHARGED FROM ST. ELIZABETH’S IN LINCOLN WEDNESDAY MORNING. JONES IS ACCUSED OF KILLING 53-YEAR-OLD MICHELE EBELING, 86-YEAR-OLD...
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