BASEL, SWITZERLAND (AP) _ Results Friday from Swiss Indoors Basel at St. Jakobshalle (seedings in parentheses):. Felix Auger-Aliassime (3), Canada, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-2, 6-3. Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Pablo Carreno Busta (5), Spain, 6-3, 6-4. Roberto Bautista Agut (6), Spain, def. Stan Wawrinka, Switzerland, 7-5, 7-6 (5).

13 HOURS AGO