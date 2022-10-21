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Praise 102.5

The Gathering: A Soul Revival [Register to Win Tickets]

By Weso
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 4 days ago

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Source: R1 / R1

A MIC. MINISTRY. MARKETPLACE. A MOVEMENT. THAT’S THE GATHERING EIGHT TWENTY FOUR. A SOUL REVIVAL FEATURING A LIVE PERFORMANCE BY RUDY CURRENCE, ANTHONY HALL AND COMEDY SENSATION ROD MINGER.  SPECIAL GUEST SPEAKERS INCLUDE CHRIS COOPER, PASTORS GERALD AND TAMMI HADDON AND THE INCOMPARABLE CHRISETTE MICHELLE.  HOSTED BY DARLENE MCCOY AND ISAAC CAREER AT TERMINAL WEST FOR BRUNCH, MUSIC, LIVE BAND AND BLACK WALLSTREET MARKETPLACE.  TICKETS ON SALE NOW WWW.THEGATHERING824.COM

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