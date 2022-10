Detroit101—2 First Period_1, Detroit, Larkin 4 (Kubalik, Erne), 2:56. 2, New Jersey, Mercer 3 (Graves, Marino), 11:25. 3, New Jersey, Hughes 2 (Severson, Bratt), 15:16. Penalties_None. Second Period_4, New Jersey, Bratt 2 (Hughes, Hamilton), 0:43 (pp). 5, New Jersey, Sharangovich 2 (Graves), 4:54 (sh). Penalties_Hagg, DET (Delay of Game),...

DETROIT, MI ・ 20 HOURS AGO