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Washington, DC

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Ann Best
4d ago

THIS IS A SAD STORY!! HOWEVER! WE ALL GOTTA STAY ALERT!! REGARDLESS OF WHERE WE R!! THESE BANDITS( AKA BURNT And IGNORANT SOCIAL IDIOTS!! THESE YOUNG BOYZ DON'T HAVE A BRAIN OR HEART OF LIFE OF CARE FOR NO ONE!! NOT EVEN THEMSELVES!! YET! THEY DONT WANNA GO TO PRISON FOR THEIR COWARDLY INSENSITIVE CRIME'S!! HE( SUSPECT) With ALL OF THESE CHARGE'S SHOULDNT B ABLE TO SEE OUTSIDE LIFE OF PRISON FOR AT LEAST 20YRS!! But, With THIS DC SENTENCE GUIDELINES, HE'S PROBABLY OUT ON THE DC STREETS TODAY!! FOR US, WE GOTTA LOOK AROUND, BEFORE WE EVER STOP OUR VEHICLES!! THEY PREY ON WOMAN With KIDS N BAGS!! LOOK AROUND N YOUR HOOD'S CHECK OUT THE BANDITS!! ANYTIME U C B/MALES WEARING BLACK MASKS AROUND THEIR NECKS, ALWAYS GOT ON HOODIES!! CROSS SHOULDER BAGS HE'S CARRY A WEAPONS..IT'S NOT COLD YET N DC!! STOP!! CARRYING ALL THEM BAGS!! IF U HAVE BAGS, WAIT TILL LATER N GETCHA BAGS, WHEN U HAVE SOMEONE ELSE TO B With U!! U GOTTA B MORE ATTENTIVE LADIES & GENT'S.. I

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