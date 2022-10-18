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Unemployment Rates in Tennessee Remain Unchanged
UNEMPLOYMENT IN TENNESSEE REMAINED UNCHANGED BETWEEN AUGUST AND SEPTEMBER, ACCORDING TO DATA RELEASED THURSDAY BY THE DEPARTMENT OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT. THE STATE’S SEASONALLY ADJUSTED UNEMPLOYMENT RATE FOR SEPTEMBER CAME IN AT 3.4% AND IS JUST 0.2 OF A PERCENTAGE POINT AWAY FROM TENNESSEE’S ALL-TIME LOW RATE OF 3.2%. TENNESSEE EMPLOYERS CREATED 13,700 NEW NONFARM JOBS BETWEEN AUGUST AND SEPTEMBER. THE TRADE, TRANSPORTATION, AND UTILITIES SECTOR HAD THE LARGEST NUMBER OF NEW JOBS, FOLLOWED BY THE LEISURE AND HOSPITALITY SECTOR, AND THEN THE EDUCATION AND HEALTH SERVICES SECTOR. FOR MORE INFORMATION GO TO TN.GOV.
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T-DOT Rapid Hiring Event
THE TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WILL BE HOSTING A RAPID HIRE EVENT ON OCT. 22 FROM 9 A.M. – 2 P.M. AT THEIR REGION 3 COMPLEX ON CENTENNIAL BOULEVARD IN NASHVILLE. TDOT IS CURRENTLY LOOKING FOR MOTIVATED INDIVIDUALS TO ERVE AS TDOT OPERATIONS TECHNICIANS. THESE POSITIONS ARE OUT OF DAVIDSON AND WILLIAMSON COUNTY AND WILL BE CONDUCTING A VARIETY OF MAINTENANCE RESPONSIBILITIES INCLUDING SNOW AND ICE REMOVAL. FOR MORE INFORMATION GO TO TN.GOV/TDOT OR GO TO THEIR FACEBOOK PAGE AT MYTDOT.
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Early Voting Begins for November 8th Election
STARTING TODAY, TENNESSEE VOTERS CAN CAST THEIR BALLOT EARLY FOR THE NOV. 8 STATE AND FEDERAL GENERAL ELECTION. EARLY VOTING RUNS MONDAY TO SATURDAY UNTIL THURSDAY, NOV. 3. AND OFFERS THE CONVENIENCE AND FLEXIBILITY OF EVENING HOURS AND MULTIPLE POLLING LOCATIONS IN SOME COUNTIES. TENNESSEE VOTERS CAN FIND THEIR POLLING HOURS, LOCATIONS AND MORE WITH THE GOVOTETN APP OR ONLINE AT GOVOTETN.GOV. FOR MORE INFORMATION CALL 1-877-850-4959.
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