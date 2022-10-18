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RECYCLING PICKUP BACK TO NORMAL IN SOUTH SIOUX
CURBSIDE RECYCLING COLLECTION IS BACK TO NORMAL IN SOUTH SIOUX CITY. A STATEMENT FROM THE CITY SAYS THE RECYCLING PICKUP WAS BACK TO NORMAL ON WEDNESDAY. ON TUESDAY, A STAFF SHORTAGE LED GILL HAULING TO TEMPORARILY HALT PICKING UP RECYCLING IN SOUTH SIOUX CITY. THE CITY OF SOUTH SIOUX THANKS...
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CAMERAS LEAD TO FEWER STOPPED SCHOOL BUS VIOLATIONS
MOST OF THE SCHOOL BUSES USED BY THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT ARE NOW EQUIPPED WITH VIDEO CAMERAS. THOSE CAMERAS ARE ACTIVATED WHEN THE BUSES ARE STOPPED WITH STOP ARMS EXTENDED TO RECORD DRIVERS WHO ILLEGALLY PASS THE BUSES WHEN STUDENTS ARE GETTING ON OR OFF. CHRIS WELLENSTEIN, THE...
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BACON CREEK PARK TROUT RESTOCKING SET FOR OCT. 24TH
THE IOWA D-N-R’S FALL TROUT STOCKING GETS UNDERWAY WEDNESDAY WITH SEVERAL STOPS AROUND THE STATE IN THE COMING WEEKS. THE D-N-R PLANS TO RESTOCK THE LAKE IN BACON CREEK PARK IN SIOUX CITY NEXT MONDAY, OCTOBER 24TH, AT 1:30 P.M. FISHERIES SUPERVISOR MIKE STEUCK SAYS THEY’LL STOCK 18 LAKES...
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$1M unclaimed lottery ticket purchased in Woodbury County
SIOUX CITY, Iowa (KCAU) — A $1 million lottery prize was purchased by someone in Woodbury County, marking the third million-dollar prize to be purchased in Iowa over the last two months. According to a release from the Iowa Lottery, the ticket was purchased at KCK’s Food and Fuel...
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