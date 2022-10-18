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PRE-TEEN FAMILY FORUMS TO FOCUS ON YOUTH ISSUES
SIOUXLAND MAGAZINE WILL PRESENT A PAIR OF PUBLIC FORUMS ON EMPOWERING OUR YOUTH IN THE NEXT SEVERAL DAYS. ORGANIZER STACIE ANDERSON SAYS THE FORUMS WILL DEAL WITH THE STRESS AND PROBLEMS FACING OUR LOCAL YOUTH TODAY:. EMPOWER1 OC……..IMPORTANT FOR FAMILIES. :13. ANDERSON SAYS FOUR SPEAKERS WILL COVER KEY...
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CAMERAS LEAD TO FEWER STOPPED SCHOOL BUS VIOLATIONS
MOST OF THE SCHOOL BUSES USED BY THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT ARE NOW EQUIPPED WITH VIDEO CAMERAS. THOSE CAMERAS ARE ACTIVATED WHEN THE BUSES ARE STOPPED WITH STOP ARMS EXTENDED TO RECORD DRIVERS WHO ILLEGALLY PASS THE BUSES WHEN STUDENTS ARE GETTING ON OR OFF. CHRIS WELLENSTEIN, THE...
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EARLY VOTING UNDERWAY IN IOWA
EARLY VOTING IS UNDERWAY IN IOWA FOR THE UPCOMING GENERAL ELECTION. WOODBURY COUNTY ELECTIONS COMMISSIONER PAT GILL SAYS MANY PEOPLE ARE CASTING BALLOTS INSIDE THE EAST ENTRANCE OF THE LONG LINES FAMILY REC CENTER:. EARLY11 OC…GOING VERY WELL. :11. IT’S THE FIRST OF 20 CONSECUTIVE DAYS OF EARLY VOTING...
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BACON CREEK PARK TROUT RESTOCKING SET FOR OCT. 24TH
THE IOWA D-N-R’S FALL TROUT STOCKING GETS UNDERWAY WEDNESDAY WITH SEVERAL STOPS AROUND THE STATE IN THE COMING WEEKS. THE D-N-R PLANS TO RESTOCK THE LAKE IN BACON CREEK PARK IN SIOUX CITY NEXT MONDAY, OCTOBER 24TH, AT 1:30 P.M. FISHERIES SUPERVISOR MIKE STEUCK SAYS THEY’LL STOCK 18 LAKES...
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$1M unclaimed lottery ticket purchased in Woodbury County
SIOUX CITY, Iowa (KCAU) — A $1 million lottery prize was purchased by someone in Woodbury County, marking the third million-dollar prize to be purchased in Iowa over the last two months. According to a release from the Iowa Lottery, the ticket was purchased at KCK’s Food and Fuel...
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