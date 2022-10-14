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Clovis, NM

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Jennifer Ornelas
3d ago

,👏👏 Standing with you Clovis,we NEED hospitals that can treat babbies and moms with special needs,like preemies,where they don't have to go to Texas for help!

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Kathy Moya
2d ago

How about MOTHERS TEACHING THEIR DAUGHTERS ABOUT RESPONSIBLE BIRTH CONTROL N ALL THE AVAILABLE OPTIONS THAT DO NOT INCLUDE OR ADVOCATE FOR LATE TERM ABORTION "MURDER".I have 4 daughters that I EDUCATED EARLY ON ON ALL FORMS OF BIRTH CONTROLL N THE OPTION OF ABORTION .IT SHOULD ALSO INCLUDE A WOMAN ACTUALLY VIEWING THE SURGICAL PROCIDURE OF AN ABORTION ALL OF THEM IP UNTIL LATE TERM. WE AS RESPONSIBLE PATIENTS NEED N USUALLY LOOK INTO WHAT IS DONE TO OUR BODIES.OMG,THERES THE DAY AFTER PILLS TOO THAT ARE n option..WHY CHOOSE ABORTION IF U DONT HAVE TO.CHOOSE TO TAKE RESPONSIBLILITY FOR URE BODY N THAT OF AN UNBORN LIFE..IMAGINE WHAT THAT CHILD WAS MEANT TO BE N CONTRIBUTE TO HUMANITY N OTHERS AS WE WERE GIVEN THE CHANCE..CHOOSE LIFE!!

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4
mermaidarebetter
3d ago

Portales recently did this and then couldn't even raise enough money for a safe haven box! Provide resources and or funding!

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