,👏👏 Standing with you Clovis,we NEED hospitals that can treat babbies and moms with special needs,like preemies,where they don't have to go to Texas for help!
How about MOTHERS TEACHING THEIR DAUGHTERS ABOUT RESPONSIBLE BIRTH CONTROL N ALL THE AVAILABLE OPTIONS THAT DO NOT INCLUDE OR ADVOCATE FOR LATE TERM ABORTION "MURDER".I have 4 daughters that I EDUCATED EARLY ON ON ALL FORMS OF BIRTH CONTROLL N THE OPTION OF ABORTION .IT SHOULD ALSO INCLUDE A WOMAN ACTUALLY VIEWING THE SURGICAL PROCIDURE OF AN ABORTION ALL OF THEM IP UNTIL LATE TERM. WE AS RESPONSIBLE PATIENTS NEED N USUALLY LOOK INTO WHAT IS DONE TO OUR BODIES.OMG,THERES THE DAY AFTER PILLS TOO THAT ARE n option..WHY CHOOSE ABORTION IF U DONT HAVE TO.CHOOSE TO TAKE RESPONSIBLILITY FOR URE BODY N THAT OF AN UNBORN LIFE..IMAGINE WHAT THAT CHILD WAS MEANT TO BE N CONTRIBUTE TO HUMANITY N OTHERS AS WE WERE GIVEN THE CHANCE..CHOOSE LIFE!!
Portales recently did this and then couldn't even raise enough money for a safe haven box! Provide resources and or funding!
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