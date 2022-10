9. Perrysburg8-144 10. Dublin Jerome7-241 Others receiving 12 or more points: Centerville 35. Cleveland Heights 28. Others receiving 12 or more points: Trenton Edgewood 27. Austintown-Fitch 21. Uniontown Lake 19. Whitehouse Anthony Wayne 13. DIVISION III. 1. Hamilton Badin (15)9-0172. 2. Chardon (2)7-1148. 3. Canfield7-1110. 4. Mount Orab Western Brown8-1106.

OHIO STATE ・ 1 DAY AGO