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Texas State

Week 8 Texas high school football statewide scores

By Len Hayward, Corpus Christi Caller Times
Corpus Christi Caller-Times
Corpus Christi Caller-Times
 2 days ago
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THURSDAY'S SCORES

CLASS 6A

Alief Taylor 24, Houston Strake Jesuit 17

Austin Bowie 49, Buda Johnson 7

Austin High 35, Austin Akins 7

Cypress Fairbanks 50, Houston Northbrook 0

Edinburg North 31, Mission 3

Garland Sachse 48, Garland 29

Houston Lamar 63, Houston MSTC 0

Houston Langham Creek 32, Cypress Springs 31

Houston Memorial 35, Cypress Ridge 7

Humble Atascocita 58, Humble 0

Katy Taylor 35, Katy Mayde Creek 3

Katy Tompkins 55, Katy Morton Ranch 21

Klein Cain 53, Klein Oak 14

Leander Rouse 30, Killeen Chaparral 0

Northwest Eaton 38, Keller Timber Creek 31

Prosper 49, McKinney Boyd 16

PSJA 20, La Joya 2

SA Churchill 24, SA Northside Clark 7

SA Northside Warren 40, SA Northside O’Connor 12

Southlake Carroll 49, Keller Central 3

Spring Dekaney 67, Aldine 0

Spring Westfield 64, Aldine Eisenhower 0

CLASS 5A

Abilene Wylie 39, WF Rider 38

Brownsville Memorial 57, Brownsville Pace 7

Corpus Christi Veterans Memorial High 28, CC Carroll 21

Dallas Kimball 49, Dallas Samuell 6

Dallas Spruce 44, Dallas Adamson 7

Dallas Wilson 24, Dallas Hillcrest 20

EP Eastwood 59, EP Socorro 7

Everman 28, Burleson 26

Fort Bend Marshall 24, Nederland 0

Frisco 20, Frisco Heritage 17

Frisco Lone Star 55, Frisco Lebanon Trail 14

Laredo Cigarroa 34, Eagle Pass Winn 33

Lubbock Coronado 28, Amarillo 17

Mansfield Timberview 60, Dallas Molina 0

Mesquite Poteet 29, Greenville 27

Mission Sharyland 38, PSJA Memorial 14

New Caney 44, Grand Oaks 0

SA Highlands 12, SA Edison 7

Santa Fe 33, Galena Park 21

Seagoville 42, Dallas Conrad 7

CLASS 4A

Argyle 24, Emerson 10

Boerne 35, SA Memorial 0

Brownwood 60, San Angelo Lake View 13

Dallas Carter 55, Carrollton Ranchview 7

FW Western Hills 50, FW Castleberry 35

Kennedale 67, FW Carter-Riverside 0

Lake Worth 66, FW Diamond Hill-Jarvis 0

Rio Hondo 28, Santa Gertrudis Academy 21

CLASS 3A

Dallas Madison 55, Dallas Life Oak Cliff 53

Taft 43, Monte Alto 7

CLASS 2A

Beckville 62, Ore City 7

La Villa 38, Ben Bolt 22

CLASS 1A

Aspermont 70, Afton Patton Springs 24

Covington 66, Avalon 34

Groom 54, Silverton 52

Jayton 60, Guthrie 8

Medina 64, Leakey 14

Oglesby 72, Evant 16

Valera Panther Creek 48, Dallas Pinkston 21

PRIVATE SCHOOLS

SA Town East Christian 59, CC Annapolis 14

OTHER

Austin Northeast 69, Austin Eastside Memorial 0

Eagle Christian 52, Dallas Fairhill 6

FW Benbrook 49, Venus 7

Longview East Texas Christian 50, Tyler Heat 0

N. Richland Hills Richland 45, Carrollton Smith 15

Prestonwood North 32, Wylie Prep 26

Randle 34, Montgomery 28

Tribe Consolidated 64, Austin Royals 8

West Plains 52, Levelland 7

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