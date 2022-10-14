Week 8 Texas high school football statewide scores
THURSDAY'S SCORES
CLASS 6A
Alief Taylor 24, Houston Strake Jesuit 17
Austin Bowie 49, Buda Johnson 7
Austin High 35, Austin Akins 7
Cypress Fairbanks 50, Houston Northbrook 0
Edinburg North 31, Mission 3
Garland Sachse 48, Garland 29
Houston Lamar 63, Houston MSTC 0
Houston Langham Creek 32, Cypress Springs 31
Houston Memorial 35, Cypress Ridge 7
Humble Atascocita 58, Humble 0
Katy Taylor 35, Katy Mayde Creek 3
Katy Tompkins 55, Katy Morton Ranch 21
Klein Cain 53, Klein Oak 14
Leander Rouse 30, Killeen Chaparral 0
Northwest Eaton 38, Keller Timber Creek 31
Prosper 49, McKinney Boyd 16
PSJA 20, La Joya 2
SA Churchill 24, SA Northside Clark 7
SA Northside Warren 40, SA Northside O’Connor 12
Southlake Carroll 49, Keller Central 3
Spring Dekaney 67, Aldine 0
Spring Westfield 64, Aldine Eisenhower 0
CLASS 5A
Abilene Wylie 39, WF Rider 38
Brownsville Memorial 57, Brownsville Pace 7
Corpus Christi Veterans Memorial High 28, CC Carroll 21
Dallas Kimball 49, Dallas Samuell 6
Dallas Spruce 44, Dallas Adamson 7
Dallas Wilson 24, Dallas Hillcrest 20
EP Eastwood 59, EP Socorro 7
Everman 28, Burleson 26
Fort Bend Marshall 24, Nederland 0
Frisco 20, Frisco Heritage 17
Frisco Lone Star 55, Frisco Lebanon Trail 14
Laredo Cigarroa 34, Eagle Pass Winn 33
Lubbock Coronado 28, Amarillo 17
Mansfield Timberview 60, Dallas Molina 0
Mesquite Poteet 29, Greenville 27
Mission Sharyland 38, PSJA Memorial 14
New Caney 44, Grand Oaks 0
SA Highlands 12, SA Edison 7
Santa Fe 33, Galena Park 21
Seagoville 42, Dallas Conrad 7
CLASS 4A
Argyle 24, Emerson 10
Boerne 35, SA Memorial 0
Brownwood 60, San Angelo Lake View 13
Dallas Carter 55, Carrollton Ranchview 7
FW Western Hills 50, FW Castleberry 35
Kennedale 67, FW Carter-Riverside 0
Lake Worth 66, FW Diamond Hill-Jarvis 0
Rio Hondo 28, Santa Gertrudis Academy 21
CLASS 3A
Dallas Madison 55, Dallas Life Oak Cliff 53
Taft 43, Monte Alto 7
CLASS 2A
Beckville 62, Ore City 7
La Villa 38, Ben Bolt 22
CLASS 1A
Aspermont 70, Afton Patton Springs 24
Covington 66, Avalon 34
Groom 54, Silverton 52
Jayton 60, Guthrie 8
Medina 64, Leakey 14
Oglesby 72, Evant 16
Valera Panther Creek 48, Dallas Pinkston 21
PRIVATE SCHOOLS
SA Town East Christian 59, CC Annapolis 14
OTHER
Austin Northeast 69, Austin Eastside Memorial 0
Eagle Christian 52, Dallas Fairhill 6
FW Benbrook 49, Venus 7
Longview East Texas Christian 50, Tyler Heat 0
N. Richland Hills Richland 45, Carrollton Smith 15
Prestonwood North 32, Wylie Prep 26
Randle 34, Montgomery 28
Tribe Consolidated 64, Austin Royals 8
West Plains 52, Levelland 7
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