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Alabama Governor Awarded Nearly $19.3 Million in Grants
ALABAMA GOVERNOR KAY IVEY ON THURSDAY ANNOUNCED SHE HAS AWARDED NEARLY 19.3 MILLION DOLLARS TO PROVIDE IMPROVEMENTS IN 49 ALABAMA TOWNS, CITIES AND COUNTIES THROUGH THE COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANTS. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, THE FUNDS WILL ENABLE GOVERNMENTS TO PAVE OR RESURFACE ROADS, ELIMINATE BLIGHT AND DRAINAGE PROBLEMS, IMPROVE WATER OR SEWER SERVICE AND BUILD OR IMPROVE LOCAL COMMUNITY CENTERS AND PLAYGROUNDS. THE CDBG PROGRAM IN ALABAMA IS AWARDED ANNUALLY ON A COMPETITIVE BASIS IN SEVERAL CATEGORIES. AMONG THOSE SELECTED IN NORTH ALABAMA INCLUDE CHEROKEE IN THE AMOUNT OF $362,422 FOR DRAINAGE AND DITCH IMPROVEMENTS AND LEXINGTON IN THE AMOUNT OF $397,907 FOR WATER AND FIRE SUPPRESSION IMPROVEMENTS. GRANTS ARE ALSO AWARDED TO HELP LOCAL GOVERNMENTS EXAMINE NEEDS AND PROVIDE A VISION FOR THE FUTURE.
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Tennessee Southern Railroad Authority to Meet
THE TENNESSEE SOUTHERN RAILROAD AUTHORITY WILL CONDUCT A QUARTERLY MEETING ON OCTOBER 20TH AT 10:30 AM AT THE SOUTH CENTRAL DEVELOPMENT DISTRICT LOCATED AT 101 SAM WATKINS BLVD. MT PLEASANT. ALL INTERESTED PARTIES ARE INVITED TO ATTEND.
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Tennessee Highway Patrol Safety Checkpoints
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: LEWIS COUNTY ON US 412 WEST AT THE ROADSIDE TABLE. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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Tennessee Secretary of State Tre Hargett Pleas Guilty on DUI
TENNESSEE SECRETARY OF STATE TRE HARGETT ON THURSDAY ACCEPTED A PLEA DEAL AFTER HE WAS CHARGED WITH DRIVING UNDER THE INFLUENCE FOLLOWING A JUNE ARREST IN TULLAHOMA. ACCORDING TO THE DAILY HERALD, HARGETT ENTERED WHAT IS KNOWN AS A "BEST INTEREST" PLEA DEAL, WHICH IS A FORMAL GUILTY PLEA WHILE MAINTAINING HE'S INNOCENT OF THE CHARGE. HARGETT WAS DRIVING HIS STATE VEHICLE WHEN HE LEFT THE BONNAROO MUSIC FESTIVAL AND STOPPED AT THE TULLAHOMA BAR. A SPOKESPERSON PREVIOUSLY TOLD THE TENNESSEAN HARGETT PAID TAXES ON AND WAS ALLOWED TO DRIVE THE VEHICLE FOR PERSONAL USE. AN INITIAL COURT DATE WAS SET FOR MID-JULY BUT WAS CONTINUALLY PUSHED BACK INTO THE FALL.
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