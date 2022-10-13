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Lawrenceburg Board of Utilities to Meet
THE LAWRENCEBURG BOARD OF UTILITIES IS SCHEDULED TO MEET IN REGULAR SESSION ON OCTOBER 27TH . THE BOARD MEETS EACH MONTH TO DISCUSS AND HANDLE ALL BUSINESS THAT PERTAINS TO THE FUNCTIONS OF LAWRENCEBURY UTILITY SYSTEMS. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 5 AND WILL BE HELD AT 1607 NORTH LOCUST AVENUE IN LAWRENCEBURG.
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Pulaski Mayor and Alderman Set to Meet
PULASKI BOARD OF MAYOR AND ALDERMEN ARE SCHEDULED TO MEET FOR A WORK SESSION ON MONDAY. AMONG THE ITEMS TO BE CONSIDERED INCLUDE AN UPDATE FROM EDC, PARADE PERMITS FOR THE MINGLE JINGLE AND TREE LIGHTING IN PULASKI AND A PUBLIC HEARING RELATIVE TO PROPERTY ON ELKTON PIKE. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 4:30.
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Lawrence County Beer Board to Meet
THE LAWRENCE COUNTY BEER BOARD WILL HOLD A PUBLIC MEETING OCTOBER 21ST AT 12:00PM IN THE CONFERENCE ROOM LOCATED ON THE SECOND FLOOR OF THE COUNTY ADMINISTRATION BUILDING. AN OFF PREMISESES PERMIT TO SELL BEER FORM A STORE HAS BEEN APPLIED FOR. ANY PERSON WIGHING TO BE HEARD ON THESE MATTERS PERSONALLY OR BY AN ATTORNEY MAY APPEAR AND BE HEARD AT THIS TIME.
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Giles County Law Enforcement Committee to Meet
THE GILES COUNTY LAW ENFORCEMENT COMMITTEE IS SCHEDULED TO MEET TUESDAY AT THE GILES COUNTY JAIL. AMONG THE ITEMS TO BE DISCUSSED INCLUDE THE 2022-2023 BUDGET, AN OVERVIEW OF FUNDING STREAMS AND AN OVERVIEW OF COMMITTEE RESPONSIBILITIES PLUS ANY OTHER BUSINESS BROUGHT BEFORE THE COMMITTEE. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 9.
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Annual Java Jingle Announced
THE ANNUAL JAVA JINGLE 5K AND HOT DRINK EXTRAVAGANZA SPONSORED BY THE LAWRENCE COUNTY HIGH SCHOOL CLASS OF 2023 WILL BE HELD SATURDAY DECEMBER 3RD AT 11. REGISTRATION OPENS AT 10. ALL PARTICIPANTS WILL RECEIVE A T-SHIRT AND TICKET FOR ONE HOT/COLD BEVERAGE. THE DEADLINE FOR EARLY REGISTRATION IS NOVEMBER 16 AND IS 30 DOLLARS. REGISTRATION WILL BE 35 DOLLARS THE DAY OF THE RACE.
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Tennessee Southern Railroad Authority to Meet
THE TENNESSEE SOUTHERN RAILROAD AUTHORITY WILL CONDUCT A QUARTERLY MEETING ON OCTOBER 20TH AT 10:30 AM AT THE SOUTH CENTRAL DEVELOPMENT DISTRICT LOCATED AT 101 SAM WATKINS BLVD. MT PLEASANT. ALL INTERESTED PARTIES ARE INVITED TO ATTEND.
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Tennessee Highway Patrol Safety Checkpoints
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTY: LEWIS COUNTY ON US 412 WEST AT THE ROADSIDE TABLE. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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Athens Woman Charged with TennCare Fraud
A WOMAN IN ATHENS, ALABAMA IS CHARGED WITH TENNCARE FRAUD AND THEFT OF PROPERTY IN GILES COUNTY. THE OFFICE OF INSPECTOR GENERAL (OIG), IN A JOINT EFFORT WITH GILES COUNTY SHERIFF'S OFFICES AND LIMESTONE COUNTY, ALABAMA ANNOUNCED THE ARREST OF 35-YEAR-OLD BRITTNEY HENSLEY. INVESTIGATORS ALLEGE THAT HENSLEY FAILED TO INFORM TENNCARE THAT SHE MOVED OUT OF STATE AND CONTINUED TO RECEIVE TENNCARE BENEFITS FOR APPROXIMATELY FOUR YEARS AND EIGHT MONTHS, WITH TENNCARE PAYING MORE THAN $274,453.00 IN FEES AND CLAIMS ON HER BEHALF. THE TENNCARE FRAUD CHARGE IS A CLASS D FELONY, AND THE THEFT OF PROPERTY CHARGE IS A CLASS A FELONY. THE CASE IS BEING PROSECUTED BY DISTRICT 22 ATTORNEY GENERAL BRENT A. COOPER, WHO SERVES GILES, LAWRENCE, MAURY, AND WAYNE COUNTIES.
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