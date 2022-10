Northwestern Mutual Invests More Than $3.5 Million to Expand Quality Education in Milwaukee Community

Joint statement from all members of the Milwaukee Common Council: Alderman Khalif J. Rainey, Alderwoman Milele A. Coggs, Alderman Robert J. Bauman, Alderwoman Nikiya Dodd, Alderwoman JoCasta Zamarripa, Alderman Michael J. Murphy, Alderman Mark A. Borkowski, Alderman José G. Pérez, Alderman Scott Spiker, Alderwoman Marina Dimitrijevic, and Alderman Russell W. Stamper, II.

MILWAUKEE, WI ・ 2 DAYS AGO