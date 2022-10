Oregon high school football predictions from SBLive: Who will win in Week 7?

Tigard or West Linn? Tualatin or Lake Oswego? Lakeridge or Oregon City? Sherwood or Newberg? Wilsonville or Southridge? Dallas or South Albany? Henley or Marshfield?

Here’s who we’re picking in each of those Week 7 high school football matchups, as well as several others.

Agree or disagree with our picks?

Congratulations to Dave Ball and Michele Bunch, who each went 24-6 to share the Week 6 title .

Photo by Ken Waz

Our complete high school football preview:

Complete Week 6 recap:

Lakeridge at Oregon City

JD Humburg: Lakeridge

Mike Swanson: Lakeridge

René Ferrán: Oregon City

Dan Brood: Lakeridge

Alex Tam: Lakeridge

Dave Ball: Lakeridge

Bob Lundeberg: Lakeridge

Mitchell Forde: Lakeridge

Jarrid Denney: Oregon City

Taylor Balkom: Oregon City

Michele Bunch: Lakeridge

Leon Neuschwander: Lakeridge

Sherwood at Newberg

JD Humburg: Sherwood

Mike Swanson: Sherwood

René Ferrán: Sherwood

Dan Brood: Sherwood

Alex Tam: Sherwood

Dave Ball: Sherwood

Bob Lundeberg: Sherwood

Mitchell Forde: Sherwood

Jarrid Denney: Sherwood

Taylor Balkom: Newberg

Michele Bunch: Newberg

Leon Neuschwander: Sherwood

Forest Grove at Hillsboro

JD Humburg: Hillsboro

Mike Swanson: Forest Grove

René Ferrán: Hillsboro

Dan Brood: Hillsboro

Alex Tam: Hillsboro

Dave Ball: Hillsboro

Bob Lundeberg: Hillsboro

Mitchell Forde: Forest Grove

Jarrid Denney: Hillsboro

Taylor Balkom: Hillsboro

Michele Bunch: Forest Grove

Leon Neuschwander: Hillsboro

Molalla at La Salle Prep

JD Humburg: Molalla

Mike Swanson: Molalla

René Ferrán: La Salle Prep

Dan Brood: La Salle Prep

Alex Tam: La Salle Prep

Dave Ball: La Salle Prep

Bob Lundeberg: Molalla

Mitchell Forde: La Salle Prep

Jarrid Denney: La Salle Prep

Taylor Balkom: La Salle Prep

Michele Bunch: La Salle Prep

Leon Neuschwander: La Salle Prep

North Salem at Sprague

JD Humburg: North Salem

Mike Swanson: North Salem

René Ferrán: Sprague

Dan Brood: North Salem

Alex Tam: Sprague

Dave Ball: North Salem

Bob Lundeberg: North Salem

Mitchell Forde: Sprague

Jarrid Denney: North Salem

Taylor Balkom: North Salem

Michele Bunch: Sprague

Leon Neuschwander: North Salem

Ashland at Sweet Home

JD Humburg: Sweet Home

Mike Swanson: Ashland

René Ferrán: Sweet Home

Dan Brood: Sweet Home

Alex Tam: Sweet Home

Dave Ball: Ashland

Bob Lundeberg: Sweet Home

Mitchell Forde: Sweet Home

Jarrid Denney: Sweet Home

Taylor Balkom: Sweet Home

Michele Bunch: Sweet Home

Leon Neuschwander: Sweet Home

Lincoln at Wells

JD Humburg: Lincoln

Mike Swanson: Lincoln

René Ferrán: Lincoln

Dan Brood: Wells

Alex Tam: Wells

Dave Ball: Lincoln

Bob Lundeberg: Wells

Mitchell Forde: Wells

Jarrid Denney: Wells

Taylor Balkom: Lincoln

Michele Bunch: Wells

Leon Neuschwander: Wells

South Medford at Grants Pass

JD Humburg: South Medford

Mike Swanson: South Medford

René Ferrán: South Medford

Dan Brood: South Medford

Alex Tam: South Medford

Dave Ball: Grants Pass

Bob Lundeberg: South Medford

Mitchell Forde: South Medford

Jarrid Denney: South Medford

Taylor Balkom: Grants Pass

Michele Bunch: South Medford

Leon Neuschwander: South Medford

Milwaukie at Seaside

JD Humburg: Seaside

Mike Swanson: Milwaukie

René Ferrán: Seaside

Dan Brood: Seaside

Alex Tam: Milwaukie

Dave Ball: Seaside

Bob Lundeberg: Seaside

Mitchell Forde: Milwaukie

Jarrid Denney: Seaside

Taylor Balkom: Milwaukie

Michele Bunch: Milwaukie

Leon Neuschwander: Milwaukie

Liberty at Century

JD Humburg: Liberty

Mike Swanson: Liberty

René Ferrán: Liberty

Dan Brood: Liberty

Alex Tam: Liberty

Dave Ball: Liberty

Bob Lundeberg: Liberty

Mitchell Forde: Liberty

Jarrid Denney: Century

Taylor Balkom: Liberty

Michele Bunch: Liberty

Leon Neuschwander: Liberty

North Eugene at Churchill

JD Humburg: North Eugene

Mike Swanson: Churchill

René Ferrán: North Eugene

Dan Brood: Churchill

Alex Tam: Churchill

Dave Ball: North Eugene

Bob Lundeberg: Churchill

Mitchell Forde: Churchill

Jarrid Denney: North Eugene

Taylor Balkom: Churchill

Michele Bunch: Churchill

Leon Neuschwander: Churchill

Tualatin at Lake Oswego

JD Humburg: Tualatin

Mike Swanson: Tualatin

René Ferrán: Tualatin

Dan Brood: Tualatin

Alex Tam: Tualatin

Dave Ball: Tualatin

Bob Lundeberg: Tualatin

Mitchell Forde: Tualatin

Jarrid Denney: Tualatin

Taylor Balkom: Tualatin

Michele Bunch: Lake Oswego

Leon Neuschwander: Tualatin

Franklin at Jefferson

JD Humburg: Jefferson

Mike Swanson: Franklin

René Ferrán: Franklin

Dan Brood: Jefferson

Alex Tam: Franklin

Dave Ball: Franklin

Bob Lundeberg: Jefferson

Mitchell Forde: Jefferson

Jarrid Denney: Franklin

Taylor Balkom: Franklin

Michele Bunch: Franklin

Leon Neuschwander: Franklin

Madras at Baker

JD Humburg: Baker

Mike Swanson: Baker

René Ferrán: Baker

Dan Brood: Madras

Alex Tam: Baker

Dave Ball: Baker

Bob Lundeberg: Baker

Mitchell Forde: Baker

Jarrid Denney: Baker

Taylor Balkom: Baker

Michele Bunch: Baker

Leon Neuschwander: Baker

Glencoe at McMinnville

JD Humburg: McMinnville

Mike Swanson: McMinnville

René Ferrán: McMinnville

Dan Brood: McMinnville

Alex Tam: McMinnville

Dave Ball: Glencoe

Bob Lundeberg: McMinnville

Mitchell Forde: McMinnville

Jarrid Denney: McMinnville

Taylor Balkom: McMinnville

Michele Bunch: McMinnville

Leon Neuschwander: Glencoe

Central at Lebanon

JD Humburg: Central

Mike Swanson: Central

René Ferrán: Central

Dan Brood: Central

Alex Tam: Central

Dave Ball: Central

Bob Lundeberg: Lebanon

Mitchell Forde: Central

Jarrid Denney: Lebanon

Taylor Balkom: Central

Michele Bunch: Central

Leon Neuschwander: Lebanon

Sheldon at North Medford

JD Humburg: Sheldon

Mike Swanson: Sheldon

René Ferrán: Sheldon

Dan Brood: Sheldon

Alex Tam: Sheldon

Dave Ball: Sheldon

Bob Lundeberg: Sheldon

Mitchell Forde: Sheldon

Jarrid Denney: Sheldon

Taylor Balkom: Sheldon

Michele Bunch: Sheldon

Leon Neuschwander: Sheldon

North Bend at Hidden Valley

JD Humburg: North Bend

Mike Swanson: Hidden Valley

René Ferrán: Hidden Valley

Dan Brood: North Bend

Alex Tam: North Bend

Dave Ball: Hidden Valley

Bob Lundeberg: Hidden Valley

Mitchell Forde: North Bend

Jarrid Denney: Hidden Valley

Taylor Balkom: Hidden Valley

Michele Bunch: North Bend

Leon Neuschwander: North Bend

Reynolds at Sandy

JD Humburg: Sandy

Mike Swanson: Sandy

René Ferrán: Sandy

Dan Brood: Sandy

Alex Tam: Sandy

Dave Ball: Sandy

Bob Lundeberg: Sandy

Mitchell Forde: Sandy

Jarrid Denney: Sandy

Taylor Balkom: Reynolds

Michele Bunch: Reynolds

Leon Neuschwander: Reynolds

Wilsonville at Southridge

JD Humburg: Wilsonville

Mike Swanson: Wilsonville

René Ferrán: Wilsonville

Dan Brood: Wilsonville

Alex Tam: Wilsonville

Dave Ball: Wilsonville

Bob Lundeberg: Wilsonville

Mitchell Forde: Wilsonville

Jarrid Denney: Wilsonville

Taylor Balkom: Wilsonville

Michele Bunch: Southridge

Leon Neuschwander: Wilsonville

Cascade at Junction City

JD Humburg: Cascade

Mike Swanson: Cascade

René Ferrán: Cascade

Dan Brood: Cascade

Alex Tam: Cascade

Dave Ball: Cascade

Bob Lundeberg: Cascade

Mitchell Forde: Cascade

Jarrid Denney: Junction City

Taylor Balkom: Junction City

Michele Bunch: Junction City

Leon Neuschwander: Cascade

McNary at West Salem

JD Humburg: West Salem

Mike Swanson: West Salem

René Ferrán: West Salem

Dan Brood: West Salem

Alex Tam: McNary

Dave Ball: McNary

Bob Lundeberg: West Salem

Mitchell Forde: West Salem

Jarrid Denney: McNary

Taylor Balkom: McNary

Michele Bunch: McNary

Leon Neuschwander: West Salem

Henley at Marshfield

JD Humburg: Henley

Mike Swanson: Henley

René Ferrán: Henley

Dan Brood: Henley

Alex Tam: Henley

Dave Ball: Henley

Bob Lundeberg: Marshfield

Mitchell Forde: Henley

Jarrid Denney: Marshfield

Taylor Balkom: Marshfield

Michele Bunch: Marshfield

Leon Neuschwander: Marshfield

South Albany at Dallas

JD Humburg: Dallas

Mike Swanson: Dallas

René Ferrán: Dallas

Dan Brood: Dallas

Alex Tam: Dallas

Dave Ball: Dallas

Bob Lundeberg: Dallas

Mitchell Forde: Dallas

Jarrid Denney: South Albany

Taylor Balkom: Dallas

Michele Bunch: South Albany

Leon Neuschwander: South Albany

Tigard at West Linn

JD Humburg: West Linn

Mike Swanson: West Linn

René Ferrán: West Linn

Dan Brood: West Linn

Alex Tam: West Linn

Dave Ball: Tigard

Bob Lundeberg: West Linn

Mitchell Forde: West Linn

Jarrid Denney: West Linn

Taylor Balkom: West Linn

Michele Bunch: Tigard

Leon Neuschwander: West Linn

