Effective: 2022-10-15 15:35:00 CDT Expires: 2022-10-15 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Arkansas; Cleburne; Conway; Crawford; Faulkner; Franklin; Garland; Grant; Hot Spring; Jefferson; Johnson; Lee; Logan; Lonoke; Monroe; Montgomery; Perry; Phillips; Polk; Pope; Prairie; Pulaski; Saline; Scott; Sebastian; St. Francis; Van Buren; White; Woodruff; Yell SEVERE THUNDERSTORM WATCH 550 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE ARKANSAS CLEBURNE CONWAY CRAWFORD FAULKNER FRANKLIN GARLAND GRANT HOT SPRING JEFFERSON JOHNSON LEE LOGAN LONOKE MONROE MONTGOMERY PERRY PHILLIPS POLK POPE PRAIRIE PULASKI SALINE SCOTT SEBASTIAN ST. FRANCIS VAN BUREN WHITE WOODRUFF YELL

ARKANSAS COUNTY, AR ・ 2 HOURS AGO