Clearview Clippers- Cy Christensen 20 yd td pass to Keith Colvin (Ty Pinto xp good) Clearview Clippers- Ethan Lorenzana 5 yd rushing td (Ty Pinto xp good) Oberlin Phoenix- Julian Anderson Gaines 45 yd forced fumble and recovery (Drew Walter to Kevyn Steen 2 pt conversion good) Clearview Clippers- Dominic...

OBERLIN, OH ・ 2 DAYS AGO