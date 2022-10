Girls tennis: Postseason tournament action for 2022

OCIAA tournament

at Goshen Sports Complex, Oct. 11-13

Singles (Oct. 12-13)

First round

No. 1 Maeve Cassidy (Monroe-Woodbury), bye

No. 8 Elizabeth Madonna (Kingston) d. Cara Kerin (Newburgh) 6-1, 6-4

No. 8 Megan Maragliano (Pine Bush) d. Aliyah Faircloth (Kingston) 6-0, 6-3

No. 4 Cymore Crump (Middletown) d. Gisela Gujar (Warwick) 6-0, 6-0

No. 3 Alexandra Krasinska (Warwick), bye

No. 6 Allison Shapiro (Newburgh) d. Haley Peck (O'Neill) 6-4, 6-1

No. 7 Tiffany Manikoth Sooksavath (Pine Bush) d. Emily Deluca (Washingtonville) 6-1, 6-1

No. 2 Norah Staunton (Goshen), bye

Quarterfinals

No. 1 Maeve Cassidy (Monroe-Woodbury) d. No. 8 Elizabeth Madonna (Kingston) d. 6-0, 6-0

No. 4 Cymore Crump (Middletown) d. No. 8 Megan Maragliano (Pine Bush) 6-0, 7-6 (7-5)

No. 3 Alexandra Krasinska (Warwick) d. No. 6 Allison Shapiro (Newburgh) 6-0, 6-0

No. 2 Norah Staunton (Goshen) d. No. 7 Tiffany Manikoth Sooksavath (Pine Bush) 6-0, 6-1

Semifinals - Thursday

No. 1 Maeve Cassidy (Monroe-Woodbury) d. No. 4 Cymore Crump (Middletown) 6-0, 6-0

No. 2 Norah Staunton (Goshen) d. No. 3 Alexandra Krasinska (Warwick) 6-4, 6-0

Finals - Thursday

No. 1 Maeve Cassidy (Monroe-Woodbury) d. No. 2 Norah Staunton (Goshen) 6-1, 6-4

Consolation finals - Thursday

No. 3 Alexandra Krasinska (Warwick) d. No. 4 Cymore Crump (Middletown) 6-2, 6-3

Doubles (Oct. 11-13)

First round

No. 1 Mia Pagano-Noemi Krizso (Cornwall), bye

Zara Tranqueda-Vivienne Bucci (Newburgh) d. Reina Ebbecke-Caroline Centauro (Port Jervis) 6-0, 6-1

Sabrina Steixner-Nikki Ahmataj (Pine Bush) d. Holly Kulynych-Caitlyn Higby (Minisink Valley) 7-5, 6-4

Jade Garay-Gaelen Pollick (Newburgh) d. No. 8 Shreya Girish-Visakhi Miriyapalli (Monroe-Woodbury) 4-6, 7-6 (7-3), 1-0 (10-6)

No. 5 Leah Chan-Olivia Monaco (Washingtonville), bye

Ava Cherian-Ella Cherian (Monroe-Woodbury) d. Giovanna Brooks-Peyton Dewitt (Pine Bush) 7-5, 6-0

Kayla Schmitt-Bianka Grzesik (Warwick) d. Nina Rivers-Gabriela Foret (Beacon) 6-4, 6-3

No. 4 Alexis Michael-Adriana Sanon (Middletown), bye

No. 3 Amaya Grant-Brooke Reese (Monroe-Woodbury), bye

Kate Katzmann-Emme Delbue (Washingtonville) d. Addison Miller-Lina Ahmed (Beacon) 1-6, 6-1, 1-0 (10-7)

Talia Wutz-Taylor Forelich (Valley Central) d. Brielle Rene-Elissa Santini (Port Jervis) 6-1, 6-1

No. 6 Clara Calandra-Caitlin Emanuel (Warwick), bye

No. 7 Christina Faso-Megan Mann (Valley Central), bye

Serena Keddu-Emma Shorter (Goshen) d. Isabelle Ray-Ariandna Carmona (Beacon) 6-4, 6-2

Cora Pahucki-Jolina Deng (Goshen) d. Sierra Redmond-Kaitlin Eisentraut (Middletown) 1-6, 6-3, 1-0 (10-8)

No. 2 Ella Dueck-Ally Davis (Washingtonville), bye

Second round

No. 1 Mia Pagano-Noemi Krizso (Cornwall) d. Zara Tranqueda-Vivienne Bucci (Newburgh) 6-1, 6-0

Jade Garay-Gaelen Pollick (Newburgh) d. Sabrina Steixner-Nikki Ahmataj (Pine Bush) 6-2, 6-1

No. 5 Leah Chan-Olivia Monaco (Washingtonville) d. Ava Cherian-Ella Cherian (Monroe-Woodbury) 6-1, 4-6, 6-4

Kayla Schmitt-Bianka Grzesik (Warwick) d. No. 4 Alexis Michael-Adriana Sanon (Middletown) 6-1, 2-6, 6-3

No. 3 Amaya Grant-Brooke Reese (Monroe-Woodbury) d. Kate Katzmann-Emme Delbue (Washingtonville) 6-0, 6-0

Talia Wutz-Taylor Forelich (Valley Central) d. No. 6 Clara Calandra-Caitlin Emanuel (Warwick) 6-4, 7-5

Serena Keddu-Emma Shorter (Goshen) d. No. 7 Christina Faso-Megan Mann (Valley Central) 6-2, 6-4

No. 2 Ella Dueck-Ally Davis (Washingtonville) d. Cora Pahucki-Jolina Deng (Goshen) 6-0, 6-0

Quarterfinals

No. 1 Mia Pagano-Noemi Krizso (Cornwall) d. Jade Garay-Gaelen Pollick (Newburgh) 6-2, 6-4

Kayla Schmitt-Bianka Grzesik (Warwick) d. No. 5 Leah Chan-Olivia Monaco (Washingtonville) 6-2, 6-2

No. 3 Amaya Grant-Brooke Reese (Monroe-Woodbury) d. Talia Wutz-Taylor Forelich (Valley Central) 6-1, 6-0

No. 2 Ella Dueck-Ally Davis (Washingtonville) d. Serena Keddu-Emma Shorter (Goshen) 6-0, 6-0

Semifinals - Thursday

No. 1 Mia Pagano-Noemi Krizso (Cornwall) d. Kayla Schmitt-Bianka Grzesik (Warwick) 6-3, 6-2

No. 3 Amaya Grant-Brooke Reese (Monroe-Woodbury) d. No. 2 Ella Dueck-Ally Davis (Washingtonville) 3-6, 6-1, 6-2

Finals - Thursday

No. 3 Amaya Grant-Brooke Reese (Monroe-Woodbury) d. No. 1 Mia Pagano-Noemi Krizso (Cornwall) 6-1, 6-4

Consolation finals - Thursday

No. 2 Ella Dueck-Ally Davis (Washingtonville) d. Kayla Schmitt-Bianka Grzesik (Warwick) 6-1, 6-1

MHAL tournament

Singles

First round

Flavia Drazek (New Paltz) vs. Katie Park (Spackenkill)

Second round

No. 1 Samantha Jaros (Marlboro) vs. Drazek-Park winner

No. 8 Maggie Lynn (New Paltz) vs. Diana Lu (Roosevelt)

No. 5 Amy Hoyt vs. No. 12 Sydney Scannell (Wallkill)

No. 4 Lena Tran (Highland) vs. No. 13 Alayna VanNosdall (Saugerties)

No. 6 Izzy Lucci (Red Hook) vs. No. 10 Ella Fuller (Highland)

No. 3 Izzy Cho (Lourdes) vs. No. 14 Mayle Sassano (Red Hook)

No. 7 Sydney Sladicka (Marlboro) vs. No. 11 Annabelle Doucharm (Red Hook)

No. 2 Elena Sung (Spackenkill) vs. Marina Rahman (Ellenville)

Doubles

First round

No. 1 Gabriella DeGuzman-Paige DeMino (Lourdes) vs. No. 16 Zacharia Williams-Ariana Martinez (Wallkill)

No. 8 Chloe Turner-Gillian Mills (Saugerties) vs. No. 9 Briahna Curcio-Emily Culley (Roosevelt)

No. 5 Bella DeSantis-Sara Gillis (Marlboro) vs. No. 12 Jessica Rendon-Arianna Wallen (Highland)

No. 4 Nancy Almady-Angelina Kemp (Spackenkill) vs. No. 13 Abigail Mercier-Jillian Hunziker (Red Hook)

No. 6 Neveah Roller-Shaima Patel (Ellenville) vs. No. 10 Maania Ali-Grace Kunkel (Spackenkill)

No. 3 Sophia Schor-Margo Ogden-Kasofski (New Paltz) vs. No. 14 Bianca Buel-Makenna Ronk (Roosevelt)

No. 7 Mia Gigliuto-Marissa Daugherty (Wallkill) vs. No. 11 Adjoua Kirton-Elia Bonavoglia (Lourdes)

No. 2 Avis Roszko-Aliyah Almada-Makebish (Red Hook) vs. No. 15 Marie Feeny-Lauren Jameson (New Paltz)

