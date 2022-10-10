This Week's Horoscopes - October 10, 2022
Weekly horoscopes are back! Find out how your week is looking:
ARIES: YOU ARE A PLANT AND YOU NEED MAJOR WATERING, BEGIN TODAY (YOUR WEEK IS A 7.7)
TAURUS: WHAT DO YOU DO IF YOU HAVE A CUT? DO THE SAME FOR YOUR SOUL (6.2)
GEMINI: IT’S NOT COINCIDENCE – IT’S YOUR CALLING (8.3)
CANCER: MAKE SURE YOU ARE MAKING YOURSELF A PRIORITY (9.2)
LEO: REDIRECT THAT ANGER INTO SOMETHING PRODUCTIVE (7.1)
VIRGO: TIME TO PLAY CATCH UP ON YOUR TO-DO LIST (6.9)
LIBRA: FAMILY NEEDS TO TAKE PRIORITY THIS WEEK (7.3)
SCORPIO: WRAP YOUR ARMS AROUND THAT PERSON IN YOUR LIFE THAT NEEDS IT NOW (6.0)
SAGITTARIUS: FOCUS ON ONE STEP AT A TIME INSTEAD OF THE ENTIRE STAIRCASE (9.4)
CAPRICORN: YOU NEED TO MIX IT UP A LITTLE, DO SOMETHING OUTSIDE YOUR COMFORT ZONE (7.8)
AQUARIUS: YOUR MIND IS A MUSCLE – WORK IT OUT (10)
PISCES: YOUR HEART IS SPEAKING TO YOU – LISTEN (7.5)
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