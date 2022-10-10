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This Week's Horoscopes - October 10, 2022

By Sierra Marquina
On Air with Ryan Seacrest
On Air with Ryan Seacrest
 4 days ago
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Photo: Getty Images

Weekly horoscopes are back! Find out how your week is looking:

ARIES: YOU ARE A PLANT AND YOU NEED MAJOR WATERING, BEGIN TODAY (YOUR WEEK IS A 7.7)

TAURUS: WHAT DO YOU DO IF YOU HAVE A CUT? DO THE SAME FOR YOUR SOUL (6.2)

GEMINI: IT’S NOT COINCIDENCE – IT’S YOUR CALLING (8.3)

CANCER: MAKE SURE YOU ARE MAKING YOURSELF A PRIORITY (9.2)

LEO: REDIRECT THAT ANGER INTO SOMETHING PRODUCTIVE (7.1)

VIRGO: TIME TO PLAY CATCH UP ON YOUR TO-DO LIST (6.9)

LIBRA: FAMILY NEEDS TO TAKE PRIORITY THIS WEEK (7.3)

SCORPIO: WRAP YOUR ARMS AROUND THAT PERSON IN YOUR LIFE THAT NEEDS IT NOW (6.0)

SAGITTARIUS: FOCUS ON ONE STEP AT A TIME INSTEAD OF THE ENTIRE STAIRCASE (9.4)

CAPRICORN: YOU NEED TO MIX IT UP A LITTLE, DO SOMETHING OUTSIDE YOUR COMFORT ZONE (7.8)

AQUARIUS: YOUR MIND IS A MUSCLE – WORK IT OUT (10)

PISCES: YOUR HEART IS SPEAKING TO YOU – LISTEN (7.5)

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Today’s daily horoscope for Oct. 14, 2022

Often group work ends up in a different place than was originally intended. That’s because when people get together, anything can happen. If there’s something you want the group to do, hold on to that intent no matter who gets involved. It also helps when the spirit with which the endeavor is approached harmonizes with the endeavor itself.
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#Horoscope#Getty Images Weekly#Taurus
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