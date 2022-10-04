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Salt Lake City, UT

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utahutes.com

Oregon State Invitational Up Next for Utah Golf

Date: October 10-11 Location: Trysting Tree Golf Club | Corvallis, Ore. After leaving the foul weather of the east coast behind them, the University of Utah men's golf team is about to participate in a tournament on the opposite side of the country, as the Oregon State Beavers will host the Utes and 13 other teams at the Oregon State Invitational, which will take place at the Trysting Tree Golf Club on Monday and Tuesday in Corvallis, Ore.
CORVALLIS, OR
utahutes.com

Utes Post Second Sweep of Pac-12 Play, Down Golden Bears 3-0

SALT LAKE CITY – Utah Volleyball earned its second sweep of conference play on Friday night, downing the California Golden Bears in straight sets (25-22, 25-12, 25-20) at the Jon M. Huntsman Center. Utah posted its most efficient hitting performance in nearly a month and its third best of the year after recording a .310 hitting percentage against Cal to improve to 10-6 overall this season and 3-2 in Pac-12 play.
SALT LAKE CITY, UT
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#11 Utah Football Falls 42-32 At #18 UCLA

PASADENA, Calif. – The No. 11 University of Utah Football fell short against the No. 18 UCLA Bruins today, losing 42-32. The Utes are 4-2 overall and 2-1 in Pac-12 play. Utah produced 479 yards of total offense, including 287 passing yards and 192 yards on the ground, but allowed 511 by the Bruins with UCLA averaging 8.4 yards per play. The Utes were 4-for-4 in the red zone, but it still wasn't enough to overcome the Bruins, who wrapped up the game with six touchdowns.
LOS ANGELES, CA
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Women’s Soccer Drops 1-0 Decision to Oregon

SALT LAKE CITY – Despite building a 16-2 advantage in total shots, including a 7-0 margin in on-target tries, the University of Utah women's soccer team ended up on the short end of a 1-0 score on Thursday night as they hosted the Oregon Ducks in Pac-12 action at Ute Field.
SALT LAKE CITY, UT
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Utah State
utahutes.com

Men's Tennis Battles on Day 2 of Bengal Invitational

POCATELLO, Idaho – The Utah men's tennis team wrapped up the second day of the Bengal Invitational as freshman Berk Bugarikj looked to advance to the finals in the singles main draw. Burgarikj matched up with Valentino De Pellegrin of Idaho State in his first singles match of the...
SALT LAKE CITY, UT

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