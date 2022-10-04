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SIOUXLAND BIG GIVE IS UNDERWAY
THE 5TH ANNUAL SIOUXLAND COMMUNITY FOUNDATION’S BIG GIVE CAMPAIGN IS UNDERWAY TODAY (TUESDAY). THE BIG GIVE IS AN ONLINE, 24-HOUR DAY OF GIVING TO SPOTLIGHT NONPROFIT ORGANIZATIONS AND CONNECT THEM WITH MEMBERS OF THE COMMUNITY WHO WANT TO DONATE. ONE HUNDRED CHARITABLE ORGANIZATIONS ARE PARTICIPATING THIS YEAR AND THE...
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