ContributorsPublishersAdvertisers
Lifestyle

Today's Horoscopes - October 4, 2022

By Sierra Marquina
On Air with Ryan Seacrest
On Air with Ryan Seacrest
 2 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=1Jo6Gb_0iLUuYgU00
Photo: Getty Images

Horoscopes on the show are back! Find out how your day is stacking up here:

ARIES: YOU ARE THE SIGN THEY ARE LOOKING FOR, SO SPEAK UP WHEN YOU CAN (RATING 6.9)

TAURUS: THERE IS A CALLING FOR LEADERSHIP IN YOUR LIFE, STEP UP! (8.7)

GEMINI: REST IS MORE IMPORTANT ON THE MIND THAN THE BODY (9.2)

CANCER: YOUR GUT IS SPEAKING TO YOU – LISTEN! (7.4)

LEO: DON’T TURN OFF THE LIGHTS! (9.5)

VIRGO: YOU’VE BEEN CONTEMPLATING THAT PURCHASE, BUY IT! (8.9)

SCORPIO: BE CAREFUL WHERE YOU PUT THAT STINGER! (9.9)

LIBRA: LEAN ON SOMEONE ELSE. YOU HAVE TOO MUCH TO CARRY. (9.0)

SAGITTARIUS: THE GRASS ISN’T GREENER ON THE OTHER SIDE, IT’S GREEN WHERE YOU WATER IT. (6.4)

CAPRICORN: SHARING IS CARING SO SPREAD THE LOVE! (8.0)

AQUARIUS: IF YOU WANT DIFFERENT RESULTS, TRY SOMETHING NEW! (7.5)

PISCES: YOUR KEYWORD IS FOCUS. FOCUS TO COMPLETE AND THEN REPEAT! (8.3)

Comments / 0

Related
SFGate

Horoscope for Tuesday, 10/04/22 by Christopher Renstrom

ARIES. (March 20 - April 18): You won't get everything you want, but don't worry because what you walk away with will be everything you need. TAURUS. (April 19 - May 19): Your confidence grows as victories become more commonplace, but remember to acknowledge the part that others play. GEMINI....
LIFESTYLE
StyleCaster

Your Weekly Tarot Horoscope Wants You to Step Into Your Power & Take Control of Your Life

Whenever you’re confused about a situation and you’re looking for answers, it’s always a good idea to ask the Tarot for guidance! Whether you steadfastly believe these cards can tell you your future or you simply love the ritual of it all, your Tarot horoscope for the week of October 3 to October 9 will give you the guidance you’ve been needing. A deck of Tarot consists of 78 cards, each one full of endless possibilities. Between the Tarot’s thought-provoking imagery and the symbolism associated with the Major and Minor Arcana, these cards always have a way of shining a light...
LIFESTYLE
Cleopatra Jade

This Week’s Horoscope Forecast For October 3rd to 9th, 2022

In this week's astrology, Saturn and Uranus will complete a rare four-part alignment that will encourage us to focus on aspects of our life that are currently inactive. Pluto will end its retrograde motion, which could shed light on how much change has occurred in our lives. And there will be a Hunter's Moon in Aries, allowing us to recognize why it's vital to advocate for ourselves.
TODAY.com

October 2022 horoscopes: What this month has in store for your sign

According to astrology, October 2022 is a month for achieving and doing, rather than sitting back and watching life unfold. We have the opportunity to fine-tune our destinies — as long as we’re dedicated to the goals we want. Before heading into individual horoscopes, let's take a look...
LIFESTYLE
IN THIS ARTICLE
#Horoscope#Taurus
phhstrailblazer.org

October horoscopes

Aries (March 21 – April 19): This month we encourage you to make time for yourself and work through your emotions. Mercury will be in retrograde this month, so it is important for you to focus on yourself and how you are feeling. While focusing on yourself, we also want to remember to have fun during this fall season. Do not be afraid to buy that costume or go to that Halloween party!
LIFESTYLE
StyleCaster

These 4 Zodiac Signs Will Have the Worst Month of October, but It’s Taking Them Somewhere Beautiful & Unexpected

If you’re one of the zodiac signs who will have the worst month of October 2022, don’t let it bring you down. This doesn’t mean you’re guaranteed to experience disaster, only that the planets are placing a little more strain on you than usual. However, let’s not forget that when you’re stuck between a rock and a hard place, it’s also the perfect amount of pressure to form a diamond. Luckily, the month begins with a dash of hope as Mercury retrograde *finally* comes to an end on October 2. This means things are about to start running more smoothly, so...
LIFESTYLE
StyleCaster

These 3 Zodiac Signs Will Have The Worst Week, Because Mercury Retrograde Is About To Get Even More Intense

September tends to be one of the busiest months of the year, which you can totally blame on the fact that it’s Virgo season. However, this year’s Virgo season is totally out of control, because not only is Mars in Gemini, but Mercury is also retrograde. When it rains, it sure does pour! If you’re one of the zodiac signs who will have the worst week of September 19 to 25, remember that this, too, shall pass. Once the moon enters vibrant Leo on September 20, you can expect some drama! I mean, let’s face it—a Leo moon is always a...
LIFESTYLE
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Lifestyle
Outsider.com

The Internet Freaks Out Over Bizarre Video Showing Glowing Light Approaching the Sun

The internet is in a frenzy over a new viral video that shows a strange light approaching Earth’s sun. But, truthfully, it’s nothing to worry about. The strange phenomenon, which you can view below, is simply one of our planet’s neighbors, Venus, traveling across the night sky. The clip sees the planet as it moves from a morning to an evening star. The light looks strange in the video as the tool that captured the scene typically examines activity on the sun.
ASTRONOMY
boldsky.com

October 2022: Lucky And Unlucky Zodiac Signs This Month

Venus entering Sagittarius on 07 October will make us more adventurous and very likely to take risks with respect to relationships which means that you will be taking gingerly steps in the matters of heart. After October 9, we can hope to have some clarity over issues of financial nature....
LIFESTYLE
StyleCaster

Your Weekly Love Horoscope Is a Reminder That You Don’t Need Anyone To Complete You

You have so much to celebrate in your love horoscope for the week of October 3 to October 9 and your relationships are benefitting most of all. If you’re feeling incredibly affectionate toward your friends, family and lovers, you can expect that feeling to increase in a way that feels breathtaking. However, if you’re veering into co-dependent territory, it’s time to remember that you don’t need anyone to complete you. As of October 2, Mercury retrograde will finally come to an end at 24 degrees Virgo, which speaks  to the high level of healing involved with the end of this confusing...
LIFESTYLE
StyleCaster

These 4 Zodiac Signs Will Have the Best Month of October & They Have So Much Magic on Their Side

It’s officially the season of the witch and the zodiac signs who will have the best month of October 2022 are diving right into the magic. Libra season is underway, bringing you a burst of beauty, friendship and romance. It’s also helping you establish harmony in your relationships, because last month’s Mercury retrograde likely caused unresolved issues to resurface. However, because this retrograde is coming to an end on October 2, you’re starting this month off with a weight being removed from your shoulders! Stationing direct at 24 degrees Virgo, Mercury will be completely free from the confusion as of October...
LIFESTYLE
MindBodyGreen

October 2022 Monthly Horoscope: What Astrologers Want You To Know

It’s Libra season, a time where we usually seek harmony and middle ground and enjoy pleasantries and quality time with other people. It’s all about moderation and that easy equilibrium that gets boring in large doses but can be really nice for a month every year!. Alas in...
LIFESTYLE
Good News Network

Your Inspired Weekly Horoscope From Rob Brezsny: A ‘Free Will Astrology’

FREE WILL ASTROLOGY – Week of October 1, 2022. Buddhist monk Thich Nhat Hanh was born under the sign of Libra. He said, “The root-word ‘Buddha’ means to wake up, to know, to understand; and he or she who wakes up and understands is called a Buddha.” So according to him, the spiritual teacher Siddhartha Gautama who lived in ancient India was just one of many Buddhas. And by my astrological reckoning, you will have a much higher chance than usual to be like one of these Buddhas yourself in the coming weeks. Waking up will be your specialty. You will have an extraordinary capacity to burst free of dreamy illusions and murky misapprehensions. I hope you take full advantage. Deeper understandings are nigh.
LIFESTYLE
Elite Daily

Dark Times Are Ahead For 3 Zodiac Signs In October

This month could be isolating. Libra season usually marks a social time. It is #cuffingSZN, after all. But it won’t be long before Scorpio season makes it mark — and you know how dark the season of the Scorpion can get. That’s why October 2022 will be the worst for certain zodiac signs.
LIFESTYLE
StyleCaster

Your Weekly Love Horoscope Says You May Be Catching Feelings, Thank to Venus in Libra

Powerful romantic shifts and empowering transformations are happening in your love horoscope for the week of September 26 to October 2, so get ready for sparks to fly. There’s a lot to look forward to right now in terms of love, so dive into the romance of it all. If you’re catching feelings, you might as well embrace it rather than fear it, because the universe definitely wants you to. Emotional bonds are deepening right now, especially when Mercury retrograde forms a conjunction with romantic Venus in Virgo on September 26. This will pave the way for communication in your relationships,...
LIFESTYLE
On Air with Ryan Seacrest

On Air with Ryan Seacrest

3K+
Followers
3K+
Post
590K+
Views
ABOUT

News & more from the live radio show

 https://onairwithryan.iheart.com

Comments / 0

Community Policy