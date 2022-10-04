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Salt Lake City, UT

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hebervalleyradio.com

Provo Routs Wasatch For Successful Senior Night Friday

PROVO, Utah-Kyson Condie threw three touchdown passes and the Provo Bulldogs celebrated a successful Senior Night with a 42-13 rout of Wasatch in Region 9 play Friday. In defeat, Ashton Southam connected on field goal attempts of 27 and 24 yards and Mack Kelson threw a 29-yard touchdown pass to Crew Erickson for the Wasps.
PROVO, UT
hebervalleyradio.com

Heber Valley Police Report: 10/5 Shift Report

HEBER CITY, Utah-Thursday, the Heber City Police Department released its shift report for October 5. Case 2210-0221/Damaged report. Vandalism investigation at Mountain Cabinetry, 999 S. 600 West, Heber City. Case 2210-0222/PD Traffic Accident accident investigation at 312 E. Airport Road, Heber City. Case 2210-0239/PD Traffic Accident Traffic accident investigation at...
HEBER CITY, UT

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