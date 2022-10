Grants awarded to 25 organizations advancing food justice in Austin

The Food Justice Mini Grants program awarded $75,000 in grants to those leading transformative change in Austin’s food system

To support communities in their efforts to grow, sell, and eat healthy food, the City of Austin’s Office of Sustainability has awarded $3,000 grants to 25 organizations working to build food justice in Austin. First launched in 2020, the Food Justice Mini Grants program provides funding for projects and programs that help build transformational change around how food moves from the fields to our forks.

“I’m so inspired by the work being done in our community to create a more just and local food system,” said Lucia Athens, the City of Austin’s Chief Sustainability Officer. “When it comes to addressing food-related inequities, these organizations are leading the way.”

One such organization, Aleph Cookery, leads a community-supported grocery concept that redistributes food that may have otherwise been wasted. The group will use Food Justice Mini Grant funds for a “free fridge” project that supports the unhoused community near Republic Square. Free fridges are sites where neighbors can share food with others in need while preventing food from going to waste. “We are re-envisioning the community fridge effort in Austin as a space for neighbors to come together, address their concerns with food insecurity in their neighborhood, and feel a moment of relief from their hunger, malnutrition, or frustrations,” said Ariana Diaz, Aleph Cookery Founder and Lead Organizer.

Another organization, Kalpulli Texas Quetzalcoatl, plants fruit trees and further builds upon the indigenous community's knowledge of plant-based food options. They will use grant funds to host an event on native food systems. “As an indigenous-led organization, we understand clearly the effects of colonization on our spiritual traditions,” said Maribel Falcon, who runs Administrative Support for Kalpulli Texas Quetzalcoatl. “We believe that plants and food systems are integrated in this issue. Many of us remember how our grandparents used certain plants for certain ailments. Together we share this knowledge and reclaim these practices.”

In Summer 2023, organizations will report back on the full impact of their projects. The complete list of grant recipients includes:

Govalle Elementary School, Austin ISD

Ojeda Middle School, Del Valle ISD

Partners for Education, Agriculture, and Sustainability (PEAS)

For more information about the grant, visit austintexas.gov/fjmg. Learn about last year’s grant recipients and their impact here.

About the City of Austin’s Office of Sustainability

Austin’s Office of Sustainability works to ensure a thriving, equitable, and ecologically resilient community by providing leadership, influencing positive action through engagement, and creating measurable benefits for Austin. The Office works to achieve net-zero community-wide greenhouse gas emissions by 2040, a healthy and just local food system, resource-efficient strategies for municipal operations, tangible projects that demonstrate sustainability, and a resilient and adaptive city. Find out more at www.austintexas.gov/sustainability.

Subvenciones otorgadas a 25 organizaciones avanzando la justicia alimentaria en Austin

El programa de mini subvenciones alimentarias concedió $75,000 en subvenciones a aquellos liderando un cambio transformativo en el sistema alimentario de Austin

La Oficina de Sostenibilidad de la Ciudad de Austin ha otorgado subvenciones de $3,000 a 25 organizaciones trabajando para construir justicia alimentaria en Austin para apoyar a las comunidades en sus esfuerzos por cultivar, vender, y consumir alimentos saludables. Lanzado por primera vez en el 2020, el Programa de Mini Subvenciones Alimentarias provee financiamiento a proyectos y programas que ayudan a crear un cambio transformacional en torno a cómo la comida se mueve desde nuestros campos a nuestros tenedores.

“Estoy tan inspirada por el trabajo hecho en nuestra comunidad para crear un sistema alimentario más justo y local,” dijo Lucia Athens, Directora de Sostenibilidad de la Ciudad de Austin. "Cuando se trata de atender las desigualdades relacionadas con los alimentos, estas organizaciones están liderando el camino".

Una de estas organizaciones, Aleph Cookery, dirige un concepto de tienda comunitaria que redistribuye comida que de otro modo sería desperdiciada. El grupo utilizará los fondos de la Mini Subvención de Justicia Alimentaria para un proyecto de "Neveras Gratuitas" que apoya a la comunidad de personas sin techo cerca e Republic Square. Las Neveras Gratuitas son lugares en los cuales vecinos pueden compartir comida con otros en necesidad y evitar desperdicio. "Estamos replanteando el esfuerzo de las neveras comunitarias en Austin como un espacio para que los vecinos se reúnan, aborden sus preocupaciones en cuanto a la inseguridad alimentaria en el vecindario y sientan un momento de alivio de su hambre, desnutrición o frustraciones", dijo Ariana Díaz, fundadora y organizadora principal de Aleph Cookery.

Otra organización, Kalpulli Texas Quetzalcoatl, planta árboles frutales amplifica el conocimiento de la comunidad indígena sobre opciones alimenticias basadas en plantas. Ellos utilizarán los fondos de la subvención para organizar un evento sobre sistemas alimentarios indígenas. "Como organización dirigida por indígenas, entendemos claramente los efectos de la colonización en nuestras tradiciones espirituales", dijo Maribel Falcón, que dirige el apoyo administrativo de Kalpulli Texas Quetzalcoatl. "Creemos que las plantas y los sistemas alimentarios están integrados en este tema. Muchos de nosotros recordamos cómo nuestros abuelos usaban ciertas plantas para curar ciertas dolencias. Juntos compartimos este conocimiento y reivindicamos estas prácticas."

Las organizaciones reportarán el impacto total de sus proyectos en el verano del 2023. La lista completa de beneficiarios de las subvenciones incluye:

Govalle Elementary School, Austin ISD

Ojeda Middle School, Del Valle ISD

Partners for Education, Agriculture, and Sustainability (PEAS)

Visite austintexas.gov/fjmg para más información sobre la subvención. Conozca a los beneficiarios de la subvención del año pasado y su impacto aquí.

Acerca de la Oficina de Sostenibilidad de la Ciudad de Austin

La Oficina de Sostenibilidad de Austin trabaja para garantizar una comunidad próspera, equitativa y ecológicamente resistente, proporcionando liderazgo, influyendo en la acción positiva a través del compromiso, y creando beneficios medibles para Austin. La Oficina trabaja para conseguir que las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la comunidad sean nulas en 2040, para un sistema alimentario local sano y justo, estrategias de uso eficiente de los recursos para las operaciones municipales, proyectos tangibles que demuestren la sostenibilidad, y una ciudad resistente y adaptable. Más información en www.austintexas.gov/sustainability.