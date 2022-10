Depth Charts: Louisville vs. Virginia

The Cardinals stay on the road in hopes of securing their first win in conference play against the Cavaliers.

LOUISVILLE, Ky. - Still searching for their first win in ACC play, Louisville caps off their two-game road trip with a matchup against Virginia at Scott Stadium in Charlottesville, Va.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Cavaliers:

Louisville (2-3, 0-3 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart at Boston College:

No changes. Injury updates on QB Malik Cunningham, RB Tiyon Evans and others to come Tuesday,

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

OR 23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)



Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

21 Nicario Harper (6-1, 200, Jr.)

35 Jeremiah Caldwell (6-3, 185, Fr.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Virginia (2-3, 0-2 ACC)

Offense

Wide Receiver

3 Dontayvion Wicks 6-2 208 Jr.

6 Demick Starling 6-0 188 Jr.

Left Tackle

68 Logan Taylor 6-6 300 So.

52 McKale Boley 6-4 331 Fr.

79 Colby McGhee 6-3 206 So.

Left Guard

76 John Paul Flores 6-4 308 Gr.

77 Noah Josey 6-5 316 So.

Center

78 Jestus Johnson 6-3 306 So.

51 Ty Furnish 6-3 279 So.

Right Guard

67 Derek Devine 6-6 295 Sr.

71 Zach Teter 6-5 314 Jr.

Right Tackle

64 Jonathan Leech 6-5 291 Sr.

75 Houston Curry 6-5 270 Fr.

Tight End

85 Grant Misch 6-6 247 Sr.

44 Sackett Wood 6-4 244 Jr.

Quarterback

5 Brennan Armstrong 6-2 210 Sr.

16 Jay Woolfolk 5-11 208 So.

Tailback

2 Perris Jones 5-7 180 Sr.

7 Mike Hollins 5-9 208 Jr.

Wide Receiver

99 Keytaon Thompson 6-5 216 Gr.

or 4 Billy Kemp IV 5-9 176 5th

26 Ethan Davies 5-10 189 So.

Wide Receiver

1 Lavel Davis 6-7 219 Jr. 38

Sean Moore 6-1 163 Jr

Defense

Defensive End

82 Kam Butler 6-3 265 Gr.

1 Paul Akere 6-4 258 Gr.

Nose Tackle

90 Jahmeer Carter 6-2 313 Jr.

95 Devonte Davis 6-4 306 Gr.

or 19 Olasunkonmi Agunloye 6-5 283 Jr.

Defensive Tackle

10 Ben Smiley 6-4 274 Jr.

94 Aaron Faumui 6-2 282 Sr.

or 18 Michael Diatta 6-4 268 So.

Bandit (EDGE)

15 Chico Bennett Jr. 6-4 252 Sr.

91 Jack Camper 6-5 252 Gr.

Mike Linebacker

6 Nick Jackson 6-1 234 Sr.

41 D’Sean Perry 6-3 230 Jr.



Will Linebacker

33 Josh Ahern 6-3 234 Jr.

7 James Jackson 6-3 228 So.

13 Hunter Stewart 6-3 242 Jr.

Cornerback

23 Fentrell Cypress 6-0 184 Jr.

22 Elijah Gaines 6-1 201 So.

Cornerback

3 Anthony Johnson 6-2 205 Gr.

26 Jaylon Baker 6-2 187 Sr.

SPUR (linebacker/safety)

20 Jonas Sanker 6-1 204 So.

8 Darrius Bratton 6-0 193 Gr.

Free Safety

27 Lex Long 6-3 215 So.

21 Donovan Johnson 6-2 200 So.

Strong Safety

0 Antonio Clary 6-0 199 Sr.

5 Chayce Chalmers 6-1 213 Jr

Special Teams

Punter

38 Daniel Sparks 6-6 203 Jr.

Placekicker

17 Will Bettridge 5-10 173 Fr.

40 Brendan Farrell 6-0 209 Sr.



Kickoff Specialist

40 Brendan Farrell 6-0 209 Sr.

Holder

13 Jared Rayman 6-2 195 Jr.

Long Snapper

45 Aidan Livingston 5-11 229 Gr.

62 Lee Dudley 6-0 225 Gr.

Punt Returner

4 Billy Kemp IV 5-9 176 5th

or 26 Ethan Davies 5-10 189 So.

Kickoff Returner

6 Demick Starling 6-0 188 Jr.

or 7 Mike Hollins 5-9 176 Jr.

