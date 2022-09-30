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Beach Hazards Statement issued for Northampton, Virginia Beach by NWS
Effective: 2022-10-04 20:06:00 EDT Expires: 2022-10-05 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Remain out of the water to avoid hazardous swimming conditions. Target Area: Northampton; Virginia Beach BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING COASTAL FLOOD ADVISORY HAS EXPIRED * WHAT...A high risk for rip currents. * WHERE...The Atlantic beaches of the City of Virginia Beach and Northampton County. * WHEN...Through Wednesday evening. * IMPACTS...Breaking waves of 4 to 6 feet will result in rough surf conditions and a high risk of rip currents. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 05/05 AM 3.1 0.3 0.7 2 NONE 05/06 PM 3.5 0.7 0.5 2 NONE 06/07 AM 3.1 0.3 0.4 1 NONE 06/07 PM 3.3 0.5 0.2 1 NONE 07/07 AM 2.7 -0.1 -0.1 1 NONE CHESAPEAKE BAY BRIDGE TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.1 FT, MODERATE 2.6 FT, MAJOR 3.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 05/04 AM 3.4 0.5 0.8 4 NONE 05/05 PM 3.6 0.7 0.4 4 NONE 06/06 AM 3.2 0.3 0.3 1-2 NONE 06/07 PM 3.4 0.5 0.1 1 NONE 07/07 AM 3.1 0.2 -0.1 1-2 NONE LYNNHAVEN INLET VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 05/06 AM 3.6 0.9 1.3 1 NONE 05/06 PM 3.9 1.2 1.2 1 NONE 06/07 AM 3.5 0.8 1.0 1 NONE 06/07 PM 3.5 0.8 0.7 1 NONE 07/08 AM 3.1 0.4 0.4 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 04/07 PM 3.5 1.5 1.7 5 MODERATE 05/07 AM 2.5 0.5 1.0 4 NONE 05/07 PM 2.2 0.2 0.4 4 NONE 06/07 AM 1.9 -0.1 0.3 1-2 NONE 06/08 PM 2.2 0.2 0.4 1 NONE 07/09 AM 2.1 0.1 0.3 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 05/05 AM 3.2 0.2 0.6 3 NONE 05/06 PM 3.6 0.6 0.4 3 NONE 06/06 AM 3.1 0.1 0.3 1-2 NONE 06/07 PM 3.3 0.3 0.1 1 NONE 07/07 AM 3.1 0.1 0.0 1 NONE OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 05/05 AM 4.8 0.2 0.7 1 NONE 05/06 PM 6.2 1.6 0.6 1 NONE 06/06 AM 5.2 0.6 0.7 1 NONE 06/06 PM 6.0 1.4 0.4 1 NONE 07/07 AM 4.9 0.3 0.0 1 NONE
weather.gov
Coastal Flood Warning issued for Accomack, Northampton by NWS
Effective: 2022-10-03 07:03:00 EDT Expires: 2022-10-05 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Remain out of the water to avoid hazardous swimming conditions. Target Area: Accomack; Northampton COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TUESDAY NIGHT HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT TUESDAY BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...For the Coastal Flood Warning, two to three feet of inundation above ground level expected in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. For the High Surf Advisory, large breaking waves of 8 to 12 feet expected in the surf zone. For the Beach Hazards Statement, a high risk for rip currents. * WHERE...Accomack and Northampton Counties. * WHEN...For the Coastal Flood Warning, until midnight EDT Tuesday night. For the High Surf Advisory, until 8 PM EDT Tuesday. For the Beach Hazards Statement, through Tuesday evening. * IMPACTS...Severe flooding will cause extensive inundation and flooding of numerous roads and buildings resulting in a significant threat to property and life. Water will be 2 to 3 feet or more above ground level in some areas. Severe flooding will extend inland from the waterfront and shoreline flooding homes, businesses and isolating some neighborhoods. Numerous roads will be impassable under several feet of water and cars submerged. Some areas may need to be evacuated. Large breaking surf will create dangerous swimming and surfing conditions, beach erosion, and ocean overwash. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. SAXIS VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 4.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 03/06 AM 2.6 0.1 0.4 2 NONE 03/07 PM 3.5 1.0 0.8 2 NONE 04/08 AM 3.3 0.8 1.1 2 NONE 04/07 PM 3.8 1.3 1.3 2 NONE 05/09 AM 3.1 0.6 0.8 3 NONE 05/09 PM 4.0 1.5 1.2 2 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 03/05 PM 4.2 2.2 2.3 6-7 MODERATE 04/05 AM 3.8 1.8 2.4 6-7 MODERATE 04/06 PM 4.0 2.0 2.2 5-6 MODERATE 05/06 AM 3.2 1.2 1.7 4-5 MINOR 05/08 PM 3.4 1.4 1.6 3 MINOR CHINCOTEAGUE INLET VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.2 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 03/03 PM 6.1 3.3 3.1 7 MAJOR 04/03 AM 5.0 2.2 2.9 7-8 MODERATE 04/04 PM 5.8 3.0 2.8 8 MODERATE 05/05 AM 4.6 1.8 2.3 5-6 MINOR 05/05 PM 5.2 2.4 2.1 1-4 MODERATE WACHAPREAGUE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 6.5 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.0 FT, MODERATE 3.0 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 03/04 PM 8.3 3.8 3.6 1 MAJOR 04/04 AM 7.1 2.6 3.3 1 MINOR 04/05 PM 7.5 3.0 2.7 1 MODERATE 05/05 AM 6.1 1.6 2.2 1 NONE 05/06 PM 6.9 2.4 2.0 1-2 MINOR KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 03/03 PM 5.9 2.9 2.8 4 MAJOR 04/04 AM 5.3 2.3 2.8 4-5 MODERATE 04/05 PM 5.3 2.3 2.2 4 MODERATE 05/05 AM 4.5 1.5 1.9 3 MINOR 05/06 PM 4.7 1.7 1.5 3 MINOR OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 03/03 PM 9.0 4.4 3.4 1 MAJOR 04/03 AM 7.0 2.4 3.2 1 MINOR 04/04 PM 7.6 3.0 2.1 1 MODERATE 05/05 AM 6.3 1.7 2.2 1 NONE 05/06 PM 7.2 2.6 1.6 1 MINOR
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