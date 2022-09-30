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Sunday, October 2
Birthdays: STING, CHRIS LeDOUX, GROUCHO MARX, KARLA BARLOW, GEORGE HARRISON, TONIA LOWE, BILL PIEPER, BILL BLAKE, HOWARD MILLER, LAWRENCE HILL, STEVE SEWARD, BECKY HALL, LORRAINE BRACCO, AVERY BROOKS, AMY POINSETT, ERIC HOFMANN, BUD ABBOTT, MAURY WILLS, DON McLEAN. Tonight at the Nugget Theatre at 7pm: BARBARIAN, 1h 42m, Rated R.
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Saturday, October 1
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