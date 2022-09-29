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NAIG & NORWOOD DISCUSS CARBON PIPELINE ISSUES
THE TWO CANDIDATES FOR IOWA’S SECRETARY OF AGRICULTURE DEBATED CARBON PIPELINES IN A FORUM BROADCAST ON IOWA PUBLIC TELEVISION FRIDAY NIGHT. INCUMBENT REPUBLICAN MIKE NAIG SAYS A SIGNIFICANT PERCENTAGE OF LAND OWNERS SHOULD AGREE TO LET CARBON PIPELINES RUN THROUGH THEIR PROPERTY BEFORE ANY DEVELOPER IS GRANTED EMINENT DOMAIN AUTHORITY TO ACQUIRE LAND FROM UNWILLING PROPERTY OWNERS.
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REYNOLDS APPROVES HARVEST TRUCK WEIGHT LIMIT WAIVER
IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED A PROCLAMATION RELATING TO THE WEIGHT LIMITS AND TRANSPORTATION OF GRAIN, FERTILIZER AND MANURE. THE PROCLAMATION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY AND CONTINUES THROUGH OCTOBER 30TH. THE PROCLAMATION ALLOWS VEHICLES TRANSPORTING CORN, SOYBEANS, HAY, STRAW, SILAGE, STOVER, FERTILIZER AND MANURE TO BE OVERWEIGHT WITHOUT A PERMIT, BUT NOT EXCEEDING 90,000 POUNDS GROSS WEIGHT.
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MRHD AWARDS OVER $1 MILLION IN LOCAL GRANTS
MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT HAS AWARDED OVER $1,1-MILLION DOLLARS IN GRANTS TO TO TEN SIOUXLAND AREA NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND GOVERNMENTAL ENTITIES. THE GRANTS, RANGED FROM NEARLY $19-THOUSAND TO $220- THOUSAND DOLLARS. THESE LATEST GRANTS BRING MRHD’S TOTAL CONTRIBUTIONS TO WOODBURY COUNTY NON-PROFITS AND GOVERNMENTAL ENTITIES TO $46.8 MILLION SINCE 1994....
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HY-VEE DEPLOYS DISASTER RELIEF TRUCKS TO HURRICANE ZONE
HY-VEE FOOD STORES HAVE DEPLOYED THEIR DISASTER RELIEF FLEET TO LOCATIONS IN FLORIDA IMPACTED BY HURRICANE IAN. HY-VEE EMPLOYEES DEPARTED FRIDAY FROM ANKENY, IOWA, IN SEVERAL OF THE COMPANY RESPONSE VEHICLES WITH SUPPLIES AND FOOD TO ASSIST WITH PROVIDING UP TO ONE MILLION MEALS. THE FLEET INCLUDES A MOBILE COMMAND...
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