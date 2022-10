STATE OF MICHIGAN IN THE CIRCUIT COURT FOR THE COUNTY OF BAY. Case No. 22-3433-CH-JS. Hon. Joseph K. Sheeran. MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY Plaintiff, vs. TABATHA DELOUGHARY, AND UNKNOWN HEIRS, DEVISEES AND ASSIGNS OF GEORGE KRAUSS A/K/A GEORGE KRAUSE, GERALD W. NEUMANN AND CAROL R. NEUMANN, Defendants. JOSEPH J. BERNARDI (P43895), Special Assistant Attorney General, Bernardi, Ronayne & Glusac, P.C., 1058 Maple Street, Suite 100, Plymouth, MI 48170,

MICHIGAN STATE ・ 2 DAYS AGO