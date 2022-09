Top stat performers, box scores from Week 4 of Wichita-area high school football

Varsity Kansas has compiled the stat leaders from players on Wichita-area teams from Week 4 action in the Kansas high school football season.

Below the leaders is also box scores from games on Friday, Sept. 23. If you see your team’s stats missing, please send them to teldridge@wichitaeagle.com to be included.

Passing leaderboard

323—Tate McNew, Maize South

273—Cooper Chadwell, Circle

267—Nolan Freund, Kingman

248—Austin Clark, Chaparral

227—Avery Johnson, Maize

161—Jordan Stoffel, Douglass

139—Tyner Horn, Eisenhower

136—Colby Gomez, Newton

131—Nic Lange, Hutchinson

126—Brody Haskell, Augusta

119—Landen Dupras, Winfield

117—Hunter Alvord, McPherson

116—Jackson King, Bishop Carroll

104—Wyatt Spexarth, Andale

103—Jeffrey Neill, Buhler

100—Carter Cunningham, Medicine Lodge

Rushing leaderboard

349—Omari Elias, Kapaun Mt. Carmel

331—Brayden Kunz, Conway Springs

318—Dai’Mont Mucker, Valley Center

159—Van Loop, Haven

152—Jaytin Gumm, McPherson

125—Brock Zerger, Derby

119—Noah Khokhar, Hutchinson

119—Daeshaun Carter, Maize

104—Kade Blanchat, Smoky Valley

102—Logan Pfeifer, Augusta

97—Gage Prosser, Andale

94—Jace Rees, Andover Central

88—Dylan Edwards, Derby

85—Austin Clark, Chaparral

81—Gannon White, El Dorado

81—Adam Cavallaro, El Dorado

79—Gavin Patton, Buhler

71—Hunter Alvord, McPherson

69—Dawson Gottwald, McPherson

67—Braxton Bigley, Maize South

66—Caden Parthemer, Andale

66—Brant Sipe, Haven

65—Gage Lee, Garden Plain

64—Kellen Schrag, Inman

62—Derek Breese, Bishop Carroll

61—Jackson King, Bishop Carroll

61—Wade Morgan, Douglass

Receiving leaderboard

180—Sammy Dresie, Maize South

165—Avrey Albright, Kingman

144—Jackson Swartz, Chaparral

127—Ty Smith, Circle

119—Bryce Cohoon, Maize

108—Cannon McCormack, Circle

102—Camden Carr, Newton

101—Landon Gatto, Maize South

90—Noah Khokhar, Hutchinson

86—Christian Tovar, Winfield

86—Ke’veon Ruiz, Medicine Lodge

73—Jaeden Martin, Maize

72—Konnor Kielhorn, Douglass

70—Carson Roy, Eisenhower

59—Blaize Hogan, Haven

58—Will Anciaux, Kapaun Mt. Carmel

57—Jayden Jones, Rose Hill

56—Tate Blasi, Bishop Carroll

55—Caden Stillwell, Augusta

Kansas high school football Week 4 box scores

Junction City 28, Bishop Carroll 21

Junction City (3-1) 7 7 0 14 — 28

Carroll (2-2) 0 21 0 0 — 21

JC—Nabus 44 run (Field kick)

JC—Smith 46 run (Field kick)

BC—King 1 run (Lee kick)

BC—R. Haneberg 44 interception return (Lee kick)

BC—Holthusen 14 pass from King (Lee kick)

JC—Felton 9 run (Field kick)

JC—Felton 22 run (Field kick)

Rushing—Junction City, Felton 35-118, Nabus 6-79, Smith 3-44, Autry 1-3; Carroll, Breese 11-62, King 14-61, Gorges 11-34, Steven 1-1, Buessing 1-(-22).

Passing—Junction City, Felton 6-14-1-42, Bazan 0-1-0-0; Carroll, King 9-24-1-116.

Receiving—Junction City, Rowell 3-26, Taylor 2-17, Williams 1-(-1); Carroll, Blasi 4-56, Holthusen 3-32, Steven 1-17, Gorges 1-11.

Kapaun Mt. Carmel 63, Westminster (Colo.) 24

Kapaun (2-2) 21 28 14 0 — 63

Westminster (0-4) 0 12 0 12 — 24

KMC—Elias 43 run (DuPont kick)

KMC—Anciaux 7 pass from D. Hamilton (DuPont kick)

KMC—Anciaux 19 pass from D. Hamilton (DuPont kick)

KMC—Elias 43 run (DuPont kick)

KMC—Anciaux 25 pass from D. Hamilton (DuPont kick)

W—Emgarten 52 pass from Kiewiet (kick failed)

KMC—Schreck 8 run (DuPont kick)

W—Davidson 35 pass from Kiewiet (run failed)

KMC—B. Hamilton 4 pass from D. Hamilton (DuPont kick)

KMC—Chrisman 5 pass from D. Hamilton (DuPont kick)

KMC—Elias 42 run (DuPont kick)

W—Kiewiet 1 run (run failed)

W—Kiewiet 6 run (pass failed)

Rushing—Kapaun, Elias 13-349, Schreck 7-64, Daniel 3-43, D. Hamilton 4-13, Chrisman 3-11, Cahill 1-5, Fury 1-1; Westminster, Kiewiet 19-56, Frazier 1-9, Watson 8-7, Padilla 3-3, Miley 1-(-2).

Passing—Kapaun, D. Hamilton 8-10-0-91; Westminster, Kiewiet 11-27-0-180.

Receiving—Kapaun, Anciaux 4-58, Elias 1-19, Heise 1-5, Chrisman 1-5, B. Hamilton 1-4; Westminster, Emgarten 5-96, Alvarado 2-23, Garcia 2-18, Davidson 1-35, Frazier 1-8.

Derby 28, Hutchinson 21

Hutchinson (3-1) 6 15 0 0 — 21

Derby (3-1) 7 7 14 0 — 28

H—Lange 1 run (kick failed)

D—Zerger 12 run (Jesseph kick)

H—Lange 12 run (Khokhar run)

D—Edwards 9 run (Jesseph kick)

H—Khokhar 57 run (Morgan kick)

D—Zerger 25 run (Jesseph kick)

D—Edwards 6 run (Jesseph kick)

Rushing—Hutchinson, Khokhar 15-119, Smith 12-45, Burgess 14-33, Lange 6-19; Derby, Zerger 15-125, Edwards 18-88, Hubbard 1-(-1).

Passing—Hutchinson, Lange 7-14-3-131; Derby, Zerger 5-13-1-46.

Receiving—Hutchinson, Khokhar 5-90, Eye 1-35, O’Sullivan 1-6; Derby, Keener 2-22, Neel 1-14, Ruedy 1-10, Rose 1-0.

Maize 56, Salina South 7

Salina South (0-4) 0 7 0 0 — 7

Maize (4-0) 21 7 14 14 — 56

M—Johnson 11 run (Teague kick)

M—Cohoon 60 pass from Johnson (kick failed)

M—Carter 29 run (Stephens pass from Johnson)

SS—Modrow 14 pass from Putman (Barth kick)

M—Cohoon 56 pass from Johnson (Teague kick)

M—Carter 32 run (Teague kick)

M—Johnson 12 run (Teague kick)

M—Martin 64 punt return (Teague kick)

M—German 3 run (Teague kick)

Rushing—Salina South, Andalon 16-28, Fries 1-3, Putman 10-(-44); Maize, Carter 12-119, Kemp 1-30, Mason 3-27, Johnson 5-11, German 5-1.

Passing—Salina South, Putman 14-24-1-146; Maize, Johnson 11-15-0-227.

Receiving—Salina South, Modrow 3-39, Fries 3-38, Power 3-27, Andalon 2-2, Barth 1-22, Dalme 1-11, Martinez 1-7; Maize, Martin 5-73, Cohoon 4-119, Stephens 2-35.

Maize South 34, Newton 14

Newton (0-4) 7 0 0 7 — 14

Maize South (3-1) 0 21 10 3 — 34

N—Carr 76 pass from Gomez (Hershberger kick)

MS—Askeren 6 pass from McNew (Parks kick)

MS—Dresie 26 pass from Bigley (Parks kick)

MS—Askren 8 pass from McNew (Parks kick)

MS—Bigley 1 run (Parks kick)

MS—Parks 32 field goal

MS—Parks 50 field goal

N—Hulse 6 run (Hershberger kick)

Rushing—Newton, Hulse 13-38, Gomez 12-33, Carr 1-6; Maize South, Bigley 19-67, Garcia 1-1, Bailiff 5-(-2).

Passing—Newton, Gomez 13-28-2-136, Claassen 1-1-0-21; Maize South, McNew 28-39-0-323, Bigley 2-2-0-56.

Receiving—Newton, Claassen 5-15, Carr 4-102, Klug 4-19, Hulse 1-21; Maize South, Dresie 12-180, Gatto 8-101, Bigley 4-26, Askren 3-39, Giroux 3-33.

Andover Central 24, Goddard Eisenhower 7

Eisenhower (1-3) 7 0 0 0 — 7

Andover Central (3-1) 7 10 0 7 — 24

AC—B. Barscewski 2 run (Saye kick)

E—Roy 52 pass from Horn (kick)

AC—Rees 2 run (Saye kick)

AC—Saye 38 field goal

AC—Niernberger 14 pass from B. Barscewski (Saye kick)

Rushing—Eisenhower, Lowry 17-52, Dickman 8-29, Hegarty 1-3; Andover Central, Rees 23-94, B. Barscewski 7-59, Tabor 4-59, Williams 2-13, Boozer 1-2, C. Barscewski 1-0.

Passing—Eisenhower, Horn 13-31-1-139; Andover Central, B. Barscewski 8-17-1-51.

Receiving—Eisenhower, Pabst 6-55, Roy 3-70, Dickman 3-6, Lowry 1-8; Andover Central, Tabor 4-25, Rees 2-1, Niernberger 1-14, C. Barscewski 1-11.

Valley Center 38, Campus 20

Rushing—Valley Center, Mucker 21-318, Boone 4-28, Schomaker 6-25, Molello 1-12, Bowyer 1-8, Welu 1-4, Bevan 1-0, Meyer 4-(-3), Bishop 1-(-3), McClellan 2-(-11).

Passing—Valley Center, Welu 1-2-0-9, Meyer 0-5-0-0.

Receiving—Valley Center, Emig 1-9.

McPherson 35, Circle 15

Circle (3-1) 0 9 0 6 — 15

McPherson (3-1) 14 0 14 7 — 35

M—Alvord 69 run (Hoover kick)

M—Gumm 3 run (Hoover kick)

C—Glaves 15 pass from Coop. Chadwell (kick)

C—Safety

M—Gumm 59 run (Hoover kick)

M—Gumm 14 run (Hoover kick)

M—Gumm 29 run (Hoover kick)

C—Smith 25 pass from Coop. Chadwell (pass failed)

Rushing—Circle, Rose 8-29, McCormack 7-5, Coop. Chadwell 8-(-1), Team 3-(-44); McPherson, Gumm 14-152, Alvord 7-71, Gottwald 12-69, Alexander 1-3, Team 4-(-38).

Passing—Circle, Coop. Chadwell 22-40-0-273; McPherson, Alvord 9-16-1-117.

Receiving—Circle, Smith 8-127, McCormack 8-108; McPherson, Pelnar 2-30, Gumm 2-24, Becker 2-17, Hoover 1-28, Gottwald 1-12, Miller 1-6.

Buhler 10, Winfield 0

Winfield (0-4) 0 0 0 0 — 0

Buhler (1-3) 3 0 0 7 — 10

B—Neill 36 field goal

B—Patton 16 run (Neill kick)

Rushing—Winfield, Lindenman 19-31, Waggmen 6-12, Dupras 4-11, Morin 3-9; Buhler, Patton 25-79, Gentry 7-44, Neill 8-29, Eddy 2-5, Team 2-(-7).

Passing—Winfield, Dupras 10-34-1-119; Buhler, Neill 6-15-0-103, Eddy 1-10-14.

Receiving—Winfield, Tovar 4-86, Reyes 2-16, Morin 2-10, Graham 1-12, Chattam 1-(-5); Buhler, Patton 2-43, Hanen 2-18, Eddy 1-34, Gentry 1-14, Rogers 1-8.

El Dorado 26, Augusta 21

Augusta (1-3) 6 9 0 6 — 21

El Dorado (1-3) 0 6 8 12 — 26

A—McDaniel 22 pass from Haskell (kick failed)

A—Safety

A—Stillwell 55 pass from Haskell (Schaefer kick)

ED—Rickard 12 pass from G. White (run failed)

ED—Burns 4 run (Burns run)

A—Pfeifer 1 run (kick failed)

ED—G. White 60 run (run failed)

ED—Rice 8 run (run failed)

Rushing—Augusta, Pfeifer 23-102, Stillwell 10-31, Blackwell 12-26, Nieves 11-25, Terry 2-4; El Dorado, G. White 8-81, Cavallaro 7-81, Burns 6-36, Rice 3-31, T. White 7-29.

Passing—Augusta, Haskell 6-17-1-126; El Dorado, G. White 3-5-0-68.

Receiving—Augusta, McDaniel 2-32, Stillwell 1-55, Price 1-20, Blackwell 1-13, Pfeifer 1-6; El Dorado, Rice 1-37, Fowler 1-19, Rickard 1-12.

Rose Hill 20, Mulvane 6

Rose Hill (1-3) 10 0 3 7 — 20

Mulvane (0-4) 0 0 0 6 — 6

RH—Cobb 23 field goal

RH—McLaughlin 20 pass from Roberts (Cobb kick)

RH—Cobb 36 field goal

RH—Jones interception return (Cobb kick)

M—Davis 12 pass from Sorensen (kick failed)

Rushing—Rose Hill, Whitted 14-58, Probasco 8-18, Kiser 2-5, McLaughlin 2-2, Briggs 2-1, Team 1-0; Mulvane, Myers 16-33, Dye 13-28, Sorensen 4-23, Davis 1-1, Team 1-0, Heckathorn 4-(-7).

Passing—Rose Hill, Roberts 7-15-0-90; Mulvane, Sorensen 2-4-0-40, Myers 2-9-0-23, Heckathorn 2-6-2-0.

Receiving—Rose Hill, Jones 4-57, Peck 2-13, McLaughlin 1-20; Mulvane, Dye 3-29, Creekmore 1-28, Davis 1-12, Kasparek 1-(-6).

Andale 57, Smoky Valley 8

Andale (4-0) 15 20 14 8 — 57

Smoky Valley (2-2) 0 0 0 8 — 8

A—Parthemer 11 pass from W. Spexarth (Parthemer run)

A—W. Spexarth 2 run (Sullivan kick)

A—Prosser 5 run (run failed)

A—Prosser 20 run (run failed)

A—K. Eck 44 punt return (Sullivan kick)

A—Meyer 3 run (Sullivan kick)

A—P. Spexarth 5 run (P. Spexarth run)

SV—Blanchat 78 run (Blanchat run)

Rushing—Smoky Valley, Blanchat 7-104, Stambaugh 8-25, Autry 6-23, Pihl 4-6; Andale, Prosser 13-97, Parthemer 7-66, Meyer 6-58, P. Spexarth 4-16, O. Eck 4-15, Harp 2-11, W. Spexarth 5-10, T. Eck 1-8, R. Marx 3-8, C. Marx 2-6, White 1-5, Kuhn 1-0.

Passing—Smoky Valley, Pihl 1-11-2-2; Andale, W. Spexarth 6-8-0-104, P. Spexarth 0-1-1-0.

Receiving—Smoky Valley, House 1-2; Andale, K. Eck 3-38, Orth 1-39, Meyer 1-26, Parthemer 1-11.

Chaparral 10, Garden Plain 7

Garden Plain (2-2) 7 0 0 0 — 7

Chaparral (4-0) 0 3 7 0 — 10

GP—Lee 6 run (Dugan kick)

C—Guy 24 field goal

C—Guy 1 run (Guy kick)

Rushing—Garden Plain, Lee 13-65, Gallagher 1-9, Stuhlsatz 5-9, Dugan 3-6, Scheer 3-3, Atkins 4-(-1), Team 2-(-2), Brack 5-(-10); Chaparral, Clark 17-85, Guy 9-12, Team 3-(-3).

Passing—Garden Plain, Brack 0-2-1-0; Chaparral, Clark 24-34-2-248.

Receiving—Garden Plain, none; Chaparral, Swartz 8-144, Francis 5-35, Guy 5-26, Pfaff 3-22, Smith 2-12, Ord 1-9.

Conway Springs 43, Medicine Lodge 13

Conway Springs (1-3) 7 22 7 7 — 43

Medicine Lodge (2-2) 7 0 0 6 — 13

ML—Gerdes 91 kick return (Cunningham kick)

CS—Kunz 11 run (Benge kick)

CS—Kunz 32 run (Benge kick)

CS—Kunz 14 run (Benge kick)

CS—Kunz 78 run (Berntsen run)

CS—Kunz 34 run (Benge kick)

CS—Kunz 3 run (Benge kick)

ML—Ruiz 55 pass from Cunningham (pass failed)

Rushing—Conway Springs, Kunz 34-331, Winter 6-46, Berntsen 9-32, Howell 4-21, Howard 2-14, Wykes 2-4, Osner 1-2, Fisher 1-0, Benge 1-(-1); Medicine Lodge, Farr 2-1, Fisher 8-0, Gerdes 1-(-2), Cunningham 7-(-19).

Passing—Conway Springs, Benge 0-1-0-0, Howell 0-1-0-0, Wykes 0-3-0-0; Medicine Lodge, Cunningham 5-17-3-100.

Receiving—Conway Springs, none; Medicine Lodge, Ruiz 4-86, Nittler 1-14.

Kingman 63, Douglass 7

Kingman (4-0) 22 34 7 0 — 63

Douglass (2-2) 0 0 0 7 — 7

K—Freund 1 run (Freund kick)

K—Helm 14 run (Freund kick)

K—Helm 37 pass from Freund (Davidson pass from Freund)

K—Anderson 12 run (Freund kick)

K—Albright 28 run (Freund kick)

K—Albright 92 pass from Freund (pass failed)

K—Helm 20 run (Freund kick)

K—Davidson 32 pass from Freund (Freund kick)

K—Anderson 14 run (Freund kick)

D—Morgan 4 run (Cathey kick)

Rushing—Kingman, Helm 4-56, Anderson 5-50, Freund 4-40, Albright 1-28, Bradshaw 4-22, Arensdorf 2-6; Douglass, Morgan 18-61, Stiner 6-19, Stoffel 5-(-7).

Passing—Kingman, Freund 9-13-0-267, Bradshaw 1-1-0-6; Douglass, Stoffel 12-24-5-161.

Receiving—Kingman, Albright 3-165, Davidson 3-40, Watkins 2-25, Helm 1-37, Arensdorf 1-6; Douglass, K. Kielhorn 4-72, M. Kielhorn 2-25, Jones 2-20, Bowman 2-17, Stiner 1-26, Morgan 1-1.

Haven 50, Lyons 6

Lyons (0-4) 0 0 0 6 — 6

Haven (3-1) 6 21 8 15 — 50

H—Sipe 8 run (kick failed)

H—V. Loop 3 run (Sipe kick)

H—Sipe 6 run (Wray kick)

H—Sipe 9 run (kick failed)

H—V. Loop 11 run (Sipe run)

H—R. Loop 1 run (Wray kick)

H—Moore 28 pass from Wray (Ingold pass from Wray)

L—Showalter 14 pass from Goforth (pass failed)

Rushing—Lyons, Soto 9-14, Goforth 1-7, Luck 1-0, Team 1-(-6), Stanley 1-(-8); Haven, V. Loop 25-159, Sipe 10-66, Patry 2-15, R. Loop 4-9.

Passing—Lyons, Goforth 9-20-0-58; Haven, Sipe 11-17-0-85, Wray 1-1-0-28.

Receiving—Lyons, Luck 3-14, Showalter 2-37, Soto 2-5, Fuentes 2-2; Haven, Hogan 5-59, Weve 3-14, Sander 3-12, Moore 1-28.

Inman 40, Sterling 0

Inman (4-0) 16 8 8 8 — 40

Sterling (2-2) 0 0 0 0 — 0

I—Shober 1 run (E. Brunk run)

I—Buller 9 run (Schrag run)

I—Schrag 6 run (H. Brunk run)

I—H. Brunk 27 run (Schrag run)

I—Schrag 14 pass from Buller (Buller run)

Rushing—Inman, Schrag 13-64, H. Brunk 3-42, Martinez 2-2, Buller 7-1, Mikulecky 2-0, Shober 7-(-9); Sterling, Farney 18-52, Newberry 1-2, Isaac 5-(-31).

Passing—Inman, Buller 4-11-0-52, Bigler 1-1-0-12; Sterling, Isaac 1-4-1-4.

Receiving—Inman, E. Brunk 1-15, Schrag 1-14, H. Brunk 1-12, Shober 1-12, Froese 1-11; Sterling, Briar 1-4.

South Sumner County 48, Udall 0

South Sumner Co. (4-0) 24 24 0 0 — 48

Udall (1-3) 0 0 0 0 — 0

SSC—Irey 24 run (Irey run)

SSC—A. Smith 4 run (A. Smith run)

SSC—Irey 18 run (Risley run)

SSC—A. Smith 5 run (A. Smith run)

SSC—K. Smith 46 run (Irey run)

SSC—Wiens 32 run (Wiens run)

Rushing—South Sumner, Irey 5-64, A. Smith 7-51, K. Smith 3-50, Wiens 2-38; Udall, Otis 9-26, Johnson 1-4.

Passing—South Sumner, K. Smith 0-2-0-0; Udall, Harness 0-2-0-0.

Receiving—South Sumner, none; Udall, none.