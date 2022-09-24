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Kodiak Daily Mirror
Frankie Barton / Traffic In The Sky / Kodiak AK 9/24/2022 [Jack Johnson]
“Traffic In The Sky” by Jack Johnson (2003) @jackjohnson Frankie Barton (acoustic guitar, vocals) Kodiak, Alaska 9/24/2022.
Kodiak Daily Mirror
Frankie Barton / Where Did You Sleep Last Night ? / Kodiak AK 9/24/2022 [ Leadbelly]
“Where Did You Sleep Last Night ?” by Leadbelly (1946) and recorded by Nirvana (1993) @nirvana_official__ Frankie Barton (acoustic guitar, vocals) Kodiak, Alaska 9/24/2022.
Kodiak Daily Mirror
Frankie Barton / It’s All Over Now, Baby Blue / Kodiak AK 9/25/2022 [Bob Dylan]
“It’s All Over Now, Baby Blue” by Bob Dylan (1965) @bobdylan Frankie Barton (acoustic guitar, vocals) Kodiak, Alaska 9/25/2022.
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