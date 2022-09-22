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CHEROKEE COUNTY ENACTS BURN BAN

CHEROKEE COUNTY IS THE 4TH NORTHWEST IOWA COUNTY TO RE-ENACT A BURN BAN. COUNTY EMERGENCY SERVICES SAY AT THE REQUEST OF ALL FIRE CHIEFS, CHEROKEE COUNTY HAS BEEN PLACED IN A BURN BAN UNTIL FURTHER NOTICE. BURN PERMITS WILL NOT BE ISSUED AT THIS TIME, BUT PERMITS MAY BE RECONSIDERED...
CHEROKEE COUNTY, IA
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CITY POLICE INVESTIGATE A-T-M CASH THEFT

SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR SUSPECTS RESPONSIBLE FOR STEALING CASH OUT OF A BANK’S A-T-M EARLY THIS MORNING. POLICE WERE CALLED TO THE BANK LOCATED AT 2401 HAMILTON BOULEVARD AROUND 1:30 A.M. INVESTIGATORS SAY THE A-T-M WAS DAMAGED AND CASH WAS REMOVED FROM IT. THE VEHICLE USED IN...
SIOUX CITY, IA
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SIOUX CITY TO HOST RE-EVENT ON SATURDAY

A REMINDER THAT SIOUX CITY WILL HOST ANOTHER RE-EVENT TO RECYCLE ELECTRONICS AND OTHER ITEMS SATURDAY AT THE LONG LINES FAMILY REC CENTER PARKING LOT. A FEE WILL BE CHARGED FOR EACH ELECTRONICS ITEM RECYCLED INCLUDING $5 DOLLARS FOR COMPUTER MONITORS AND TABLETS, FAX MACHINES, LAPTOPS AND PRINTERS. GAME CONSOLES...
SIOUX CITY, IA
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COOK PARK CONCERT PLAN PUT ON HOLD

SIOUX CITY CAME UP A LITTLE BIT SHORT IN ONLINE VOTING TO ADVANCE IN AN ATTEMPT TO GET FUNDING FROM THE LEVITT FOUNDATION FOR A SERIES OF OUTDOOR CONCERTS AT COOK PARK NEXT YEAR. THE PROJECT NEEDED TO MAKE THE TOP 20 IN THE NATIONAL COMPETITION TO MAKE THE SECOND...
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