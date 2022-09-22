Read full article on original website
Related
iowa.media
SIOUX CITY TO HOST RE-EVENT ON SATURDAY
A REMINDER THAT SIOUX CITY WILL HOST ANOTHER RE-EVENT TO RECYCLE ELECTRONICS AND OTHER ITEMS SATURDAY AT THE LONG LINES FAMILY REC CENTER PARKING LOT. A FEE WILL BE CHARGED FOR EACH ELECTRONICS ITEM RECYCLED INCLUDING $5 DOLLARS FOR COMPUTER MONITORS AND TABLETS, FAX MACHINES, LAPTOPS AND PRINTERS. GAME CONSOLES...
iowa.media
CITY POLICE INVESTIGATE A-T-M CASH THEFT
SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR SUSPECTS RESPONSIBLE FOR STEALING CASH OUT OF A BANK’S A-T-M EARLY THIS MORNING. POLICE WERE CALLED TO THE BANK LOCATED AT 2401 HAMILTON BOULEVARD AROUND 1:30 A.M. INVESTIGATORS SAY THE A-T-M WAS DAMAGED AND CASH WAS REMOVED FROM IT. THE VEHICLE USED IN...
iowa.media
Heavy rains improve drought in southeast Iowa
Heavy rainfall helped alleviate some dryness in southeast Iowa last week. (Courtesy of U.S. Drought Monitor) Heavy weekend rains have helped alleviate “extreme” drought conditions in southeast Iowa. Last week, multiple counties in the area were suffering from extreme drought — the second-to-worst dryness condition in ratings by...
iowa.media
CHEROKEE COUNTY ENACTS BURN BAN
CHEROKEE COUNTY IS THE 4TH NORTHWEST IOWA COUNTY TO RE-ENACT A BURN BAN. COUNTY EMERGENCY SERVICES SAY AT THE REQUEST OF ALL FIRE CHIEFS, CHEROKEE COUNTY HAS BEEN PLACED IN A BURN BAN UNTIL FURTHER NOTICE. BURN PERMITS WILL NOT BE ISSUED AT THIS TIME, BUT PERMITS MAY BE RECONSIDERED...
RELATED LOCAL CHANNELS
iowa.media
COOK PARK CONCERT PLAN PUT ON HOLD
SIOUX CITY CAME UP A LITTLE BIT SHORT IN ONLINE VOTING TO ADVANCE IN AN ATTEMPT TO GET FUNDING FROM THE LEVITT FOUNDATION FOR A SERIES OF OUTDOOR CONCERTS AT COOK PARK NEXT YEAR. THE PROJECT NEEDED TO MAKE THE TOP 20 IN THE NATIONAL COMPETITION TO MAKE THE SECOND...
iowa.media
SOUTH SIOUX LIBRARY CALLS ATTENTION TO RISE IN BOOK BANNING ATTEMPTS
PATRONS GOING INTO THE SOUTH SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY HAVE BEEN SURPRISED THIS WEEK WHEN THEY HAVE STOPPED BY TO CHECK OUT A BOOK TO READ. THEY HAVE FOUND CAUTION AND DANGER TAPE BLOCKING THE BOOKS, MOVIES, AND MUSIC, STOPPING THEM FROM CHECKING ONE OUT. DAN NIEMAN, ASSISTANT DIRECTOR OF...
Comments / 0