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Trenton, NJ

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Trentonian

Heavy support for Trenton light rail expansion (L.A. PARKER COLUMN)

Ride the River Line Light Rail from Trenton to Camden and many storylines develop. The NJ Transit hybrid rail system includes 21 stations and moves along the Delaware River while window seats offer vistas of natural environment. A 34-mile ride from Trenton to Camden takes about one hour and five...
TRENTON, NJ

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