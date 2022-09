Austin Residents Can Help Determine the Future of City’s Pedestrian and Bicycle Routes

City of Austin Invites Residents to Weigh in Through ATX Walk Bike Roll Virtual Open House

- - - Para español, vea abajo. - - -

Using community input gathered over the past year, Austin Public Works and Austin Transportation are presenting three scenarios for the future of urban trails, bikeways, and sidewalks. Residents can give feedback on these scenarios and additional transportation policy questions online through October 23. Public feedback will inform Austin’s updated Sidewalks, Urban Trails, and Bikeway plans.

The ATX Walk Bike Roll: Choosing Our Path virtual open house asks residents to give input on a variety of transportation topics.

Options for bikeways and urban trails: The public is presented with three ways urban trails and bikeways could be built in the future. One scenario would focus on making it easier to get across the city, another option would create better access to local neighborhood destinations, and the third prioritizes access to nature. All three scenarios aim to improve access for People of Color and people with low incomes. Residents can help decide what types of connections should be prioritized.

Shared Streets: Residents are also asked to give input on a new concept called Shared Streets. Shared Streets will use traffic calming devices, such as bollards, paint, or planters, to make some residential streets more comfortable for people walking, biking, or rolling. The goal is to build safer places to walk in less time and at a lower cost than it takes to build sidewalks. Residents are asked if they would like to see more shared streets in Austin.

Prioritizing pedestrian crossings: Additionally, the City of Austin is determining how to prioritize pedestrian street crossing projects. Residents are asked how important they think pedestrian crossings are at select locations to determine where to build first.

Transportation policy concepts: Finally, residents are asked to give feedback on policy questions, which focus on ideas that could lower the cost of getting around in an equitable way and address the hidden subsidies that currently favor automobiles above other transportation options.

ATX Walk Bike Roll is at a key moment and making major decisions about how the City should move forward in planning for the future of Austin’s mobility and needs residents to help decide on this future! Residents can take the ATX Walk Bike Roll survey now through October 23.

Anyone who is unable to take the online survey can request that a survey be mailed to them by calling (512) 974-7182 or emailing ATXWalkBikeRoll@AustinTexas.gov

---

Los habitantes de Austin pueden ayudar a determinar el futuro de las rutas peatonales y las ciclovías de la ciudad

Usando las opiniones de la comunidad recolectadas durante el año pasado, el Departamento de Obras Públicas de Austin y el Departamento de Transporte de Austin están presentando tres escenarios para el futuro de los senderos urbanos, las ciclovías y las aceras. Los habitantes pueden compartir en línea sus comentarios acerca de estos escenarios y preguntas adicionales sobre políticas de transporte hasta el 23 de octubre. Los opiniones del público informarán los planes actualizados de las aceras, los senderos urbanos y las ciclovías de Austin.

La Reunión Pública Virtual de ATX Walk Bike Roll: Escogiendo Nuestro Camino pide a los residentes que compartan su opinión sobre una variedad de temas acerca del transporte.

Opciones para ciclovías y senderos urbanos: Al público se le presentan tres formas en que los senderos urbanos y las ciclovías podrían construirse en el futuro. Un escenario se enfocaría en facilitar el movilizarse alreadedor de la ciudad, otra opción crearía un mejor acceso a los destinos locales dentro de los vencindarios y el tercero le daría prioridad al acceso a la naturaleza. Los tres escenarios tienen como objetivo mejorar el acceso para las personas de color y las personas de bajos recursos económicos. Los habitantes pueden ayudar a decidir qué tipos de conexiones deberán priorizarse para tener el mayor impacto positivo para las personas que caminan, andan en bicicleta o se movilizan en transporte público.

Calles compartidas: También se les pide a los habitantes que compartan su opinión acerca de un nuevo concepto llamado Calles Compartidas. Calles Compartidas utilizará dispositivos para disminuir el tráfico, como bolardos, pintura o jardineras, para hacer que algunas calles residenciales sean más cómodas para las personas que caminan, andan en bicicleta o se movilizan en transporte público. El objetivo es construir lugares más seguros para caminar en menos tiempo y a un costo menor de lo que se necesita para construir aceras. Se pregunta a los habitantes si les gustaría ver un aumento en la construcción de calles compartidas.

Darle prioridad a los cruces peatonales: Además, la Ciudad de Austin está determinando cómo priorizar los proyectos de cruces peatonales. Se les pregunta a los habitantes qué tan importantes creen que son los cruces peatonales en lugares seleccionados para determinar dónde construirlos primero.

Conceptos de política de transporte: Por último, se les pide a los habitantes que compartan sus comentarios acerca de las preguntas de política, que se enfocan en ideas que podrían reducir el costo de movilizarse de una manera equitativa y abordar los subsidios ocultos que actualmente favorecen a los automóviles por encima de otras opciones de transporte.

ATX Walk Bike Roll se encuentra en un momento clave y está tomando decisiones importantes acerca de cómo la ciudad debe avanzar en la planificación para el futuro de la movilidad de Austin y necesita que los habitantes ayuden a decidir acerca de este futuro.

¡Por favor, comparta su opinión sobre estos modelos e ideas de políticas antes del 23 de octubre!

Los residentes que no puedan completar la encuesta en línea pueden recibir una encuesta por correo. Solicite este formulario llamando al (512) 974-7182 o enviando un correo electrónico a ATXWalkBikeRoll@AustinTexas.gov