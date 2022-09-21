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CT launches marijuana educational campaign

By David Shapiro
WTIC News Talk 1080
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 3 days ago

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IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT CANNABIS, YOU MIGHT GET THE ANSWERS FROM THE STATE. WITH LEGAL RETAIL RECREATIONAL MARIJUANA ABOUT TO BECOME MORE THAN A PIPE
DREAM, CONNECTICUT IS LAUNCHING AN EDUCATIONAL PROGRAM. IT'S REPLETE WITH VIDEOS
LIKE WHAT TO DO IF YOU GET SOME.
OR IF SOMEHOW THE KIDS COME ACROSS THE STASH.
WHILE THE CONSUMER PROTECTION CAMPAIGN STRESSES RESPONSIBLE USE. THE DEPARTMENT
OF MENTAL HEALTH ALSO PLANS A PUBLIC OUTREACH ABOUT MARIJUANA'S POTENTIAL IMPACTS.
AND THE STATE EVEN HAS TIPS ABOUT THROWING OUT CANABIS.

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#Marijuana#Consumer Protection#Educational Program#Ct
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