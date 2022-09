SEC football schedule for 2023 season announced

We've just begun the 2022 college football season, but that didn't stop the SEC from getting started on next year's football schedule for 2023.

SEC fans will see all the best games they do every year: the Iron Bowl clash between Auburn and Alabama around Thanksgiving, the Egg Bowl on Thanksgiving itself, and the annual Georgia vs. Florida game around Halloween.

Next year should brings us more than a few intriguing cross-division games, too: Tennessee will host Texas A&M on Rocky Top, and Georgia is slated to bring in Ole Miss, while Alabama goes on the road to Kentucky.

It all comes to a head on Saturday, Dec. 2, 2023, when the SEC Championship Game pits East vs. West in Atlanta.

Let's take a look at the complete SEC football schedule for the 2023 season to come.

2023 SEC football schedule

Alabama

Sept. 2 -- Middle Tennessee

Sept. 9 -- Texas

Sept. 16 -- at South Florida

Sept. 23 -- Ole Miss

Sept. 30 -- at Mississippi State

Oct. 7 -- at Texas A&M

Oct. 14 -- Arkansas

Oct. 21 -- Tennessee

Nov. 4 -- LSU

Nov. 11 -- at Kentucky

Nov. 18 -- Chattanooga



Nov. 25 -- at Auburn

Arkansas

Sept. 2 -- Western Carolina (in Little Rock)

Sept. 9 -- Kent State

Sept. 16 -- BYU

Sept. 23 -- at LSU

Sept. 30 -- Texas A&M (in Arlington)

Oct. 7 -- at Ole Miss

Oct. 14 -- Alabama

Oct. 21 -- Mississippi State

Nov. 4 -- at Florida

Nov. 11 -- Auburn

Nov. 18 -- Florida International

Nov. 25 -- Missouri

Auburn

Sept. 2 -- UMass

Sept. 9 -- at California

Sept. 16 -- Samford

Sept. 23 -- at Texas A&M

Sept. 30 -- Georgia

Oct. 14 -- at LSU

Oct. 21 -- Ole Miss

Oct. 28 -- Mississippi State

Nov. 4 -- at Vanderbilt

Nov. 11 -- at Arkansas

Nov. 18 -- New Mexico State

Nov. 25 -- Alabama

Florida

Sept. 2 -- at Utah

Sept. 9 -- McNeese

Sept. 16 -- Tennessee

Sept. 23 -- Charlotte

Sept. 30 -- at Kentucky

Oct. 7 -- Vanderbilt

Oct. 14 -- at South Carolina

Oct. 28 -- Georgia (in Jacksonville)

Nov. 4 -- Arkansas

Nov. 11 -- at LSU

Nov. 18 -- at Missouri

Nov. 25 -- Florida State

Georgia

Sept. 2 -- UT-Martin

Sept. 9 -- Ball State

Sept. 16 -- South Carolina

Sept. 23 -- UAB

Sept. 30 -- at Auburn

Oct. 7 -- Kentucky

Oct. 14 -- at Vanderbilt

Oct. 28 -- Florida (in Jacksonville)

Nov. 4 -- Missouri

Nov. 11 -- Ole Miss

Nov. 18 -- at Tennessee

Nov. 25 -- at Georgia Tech

Kentucky

Sept. 2 -- Ball State

Sept. 9 -- Eastern Kentucky

Sept. 16 -- Akron

Sept. 23 -- at Vanderbilt

Sept. 30 -- Florida

Oct. 7 -- at Georgia

Oct. 14 -- Missouri

Oct. 28 -- Tennessee

Nov. 4 -- at Mississippi State

Nov. 11 -- Alabama

Nov. 18 -- at South Carolina

Nov. 25 -- at Louisville

LSU

Sept. 3 -- Florida State (in Orlando)

Sept. 9 -- Grambling

Sept. 16 -- at Mississippi State

Sept. 23 -- Arkansas

Sept. 30 -- at Ole Miss

Oct. 7 -- at Missouri

Oct. 14 -- Auburn

Oct. 21 -- Army

Nov. 4 -- at Alabama

Nov. 11 -- Florida

Nov. 18 -- Georgia State

Nov. 25 -- Texas A&M

Mississippi State

Sept. 2 -- Southeast Louisiana

Sept. 9 -- Arizona

Sept. 16 -- LSU

Sept. 23 -- at South Carolina

Sept. 30 -- Alabama

Oct. 7 -- Western Michigan

Oct. 21 -- at Arkansas

Oct. 28 -- at Auburn

Nov. 4 -- Kentucky

Nov. 11 -- at Texas A&M

Nov. 18 -- Southern Mississippi

Nov. 23 -- Ole Miss

Missouri

Sept. 2 -- South Dakota

Sept. 9 -- Middle Tennessee

Sept. 16 -- Kansas State

Sept. 23 -- TBD

Sept. 30 -- at Vanderbilt

Oct. 7 -- LSU

Oct. 14 -- at Kentucky

Oct. 21 -- South Carolina

Nov. 4 -- at Georgia

Nov. 11 -- Tennessee

Nov. 18 -- Florida

Nov. 25 -- at Arkansas

Ole Miss

Sept. 2 -- Mercer

Sept. 9 -- at Tulane

Sept. 16 -- Georgia Tech

Sept. 23 -- at Alabama

Sept. 30 -- LSU

Oct. 7 -- Arkansas

Oct. 21 -- at Auburn

Oct. 28 -- Vanderbilt

Nov. 4 -- Texas A&M

Nov. 11 -- at Georgia

Nov. 18 -- UL-Monroe

Nov. 23 -- at Mississippi State

South Carolina

Sept. 2 -- North Carolina (in Charlotte)

Sept. 9 -- Furman

Sept. 16 -- at Georgia

Sept. 23 -- Mississippi State

Sept. 30 -- at Tennessee

Oct. 14 -- Florida

Oct. 21 -- at Missouri

Oct. 28 -- at Texas A&M

Nov. 4 -- Jacksonville State

Nov. 11 -- Vanderbilt

Nov. 18 -- Kentucky

Nov. 25 -- Clemson

Tennessee

Sept. 2 -- Virginia (in Nashville)

Sept. 9 -- Austin Peay

Sept. 16 -- at Florida

Sept. 23 -- UTSA

Sept. 30 -- South Carolina

Oct. 14 -- Texas A&M

Oct. 21 -- at Alabama

Oct. 28 -- at Kentucky

Nov. 4 -- UConn

Nov. 11 -- at Missouri

Nov. 18 -- Georgia

Nov. 25 -- Vanderbilt

Texas A&M

Sept. 2 -- New Mexico

Sept. 9 -- at Miami

Sept. 16 -- UL-Monroe

Sept. 23 -- Auburn

Sept. 30 -- Arkansas (in Arlington)

Oct. 7 -- Alabama

Oct. 14 -- at Tennessee

Oct. 28 -- South Carolina

Nov. 4 -- at Ole Miss

Nov. 11 -- Mississippi State

Nov. 18 -- Abilene Christian

Nov. 25 -- at LSU

Vanderbilt

Aug. 26 -- Hawai'i

Sept. 2 -- Alabama A&M

Sept. 9 -- at Wake Forest

Sept. 16 -- at UNLV

Sept. 23 -- Kentucky

Sept. 30 -- Missouri

Oct. 7 -- at Florida

Oct. 14 -- Georgia

Oct. 28 -- at Ole Miss

Nov. 4 -- Auburn

Nov. 11 -- at South Carolina

Nov. 25 -- at Tennessee

