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SIOUX CITY TO HOST RE-EVENT ON SATURDAY

A REMINDER THAT SIOUX CITY WILL HOST ANOTHER RE-EVENT TO RECYCLE ELECTRONICS AND OTHER ITEMS SATURDAY AT THE LONG LINES FAMILY REC CENTER PARKING LOT. A FEE WILL BE CHARGED FOR EACH ELECTRONICS ITEM RECYCLED INCLUDING $5 DOLLARS FOR COMPUTER MONITORS AND TABLETS, FAX MACHINES, LAPTOPS AND PRINTERS. GAME CONSOLES...
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THREE SIOUX CITY SCHOOLS ON LOCKOUT FRIDAY MORNING

THREE WESTSIDE SIOUX CITY SCHOOLS WERE PLACED ON LOCKOUT FRIDAY MORNING AFTER A STUDENT AT WEST HIGH SCHOOL NOTIFIED SCHOOL ADMINISTRATION AND THE SIOUX CITY POLICE OF A VEILED THREAT THAT WAS POSTED ON SOCIAL MEDIA. OUT OF AN ABUNDANCE OF CAUTION, THE DISTRICT IMPLEMENTED A LOCKOUT AROUND 8:30 A.M.,...
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CITY POLICE INVESTIGATE A-T-M CASH THEFT

SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR SUSPECTS RESPONSIBLE FOR STEALING CASH OUT OF A BANK’S A-T-M EARLY THIS MORNING. POLICE WERE CALLED TO THE BANK LOCATED AT 2401 HAMILTON BOULEVARD AROUND 1:30 A.M. INVESTIGATORS SAY THE A-T-M WAS DAMAGED AND CASH WAS REMOVED FROM IT. THE VEHICLE USED IN...
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Gamblers Top Muskies In USHL Season Opener

A pair of late 3rd period goals scored by the Green Bay Gamblers paved the way to their 4-2 regular season opening victory over the Sioux City Musketeers. At the 16:43 mark of the third period in a game that was deadlocked 2-2, Green Bay forward, James Duerr broke away from the Sioux City defense and scored the game winning goal for the Gamblers.
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