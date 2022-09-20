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SIOUX CITY TO HOST RE-EVENT ON SATURDAY
A REMINDER THAT SIOUX CITY WILL HOST ANOTHER RE-EVENT TO RECYCLE ELECTRONICS AND OTHER ITEMS SATURDAY AT THE LONG LINES FAMILY REC CENTER PARKING LOT. A FEE WILL BE CHARGED FOR EACH ELECTRONICS ITEM RECYCLED INCLUDING $5 DOLLARS FOR COMPUTER MONITORS AND TABLETS, FAX MACHINES, LAPTOPS AND PRINTERS. GAME CONSOLES...
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THREE SIOUX CITY SCHOOLS ON LOCKOUT FRIDAY MORNING
THREE WESTSIDE SIOUX CITY SCHOOLS WERE PLACED ON LOCKOUT FRIDAY MORNING AFTER A STUDENT AT WEST HIGH SCHOOL NOTIFIED SCHOOL ADMINISTRATION AND THE SIOUX CITY POLICE OF A VEILED THREAT THAT WAS POSTED ON SOCIAL MEDIA. OUT OF AN ABUNDANCE OF CAUTION, THE DISTRICT IMPLEMENTED A LOCKOUT AROUND 8:30 A.M.,...
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CITY POLICE INVESTIGATE A-T-M CASH THEFT
SIOUX CITY POLICE ARE SEARCHING FOR SUSPECTS RESPONSIBLE FOR STEALING CASH OUT OF A BANK’S A-T-M EARLY THIS MORNING. POLICE WERE CALLED TO THE BANK LOCATED AT 2401 HAMILTON BOULEVARD AROUND 1:30 A.M. INVESTIGATORS SAY THE A-T-M WAS DAMAGED AND CASH WAS REMOVED FROM IT. THE VEHICLE USED IN...
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SOUTH SIOUX LIBRARY CALLS ATTENTION TO RISE IN BOOK BANNING ATTEMPTS
PATRONS GOING INTO THE SOUTH SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY HAVE BEEN SURPRISED THIS WEEK WHEN THEY HAVE STOPPED BY TO CHECK OUT A BOOK TO READ. THEY HAVE FOUND CAUTION AND DANGER TAPE BLOCKING THE BOOKS, MOVIES, AND MUSIC, STOPPING THEM FROM CHECKING ONE OUT. DAN NIEMAN, ASSISTANT DIRECTOR OF...
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POMPEO KEYNOTES 36TH CHAMBER DINNER
THE ONLY PERSON IN U.S. HISTORY TO SERVE AS SECRETARY OF STATE AND HEAD THE C.I.A. WAS THE KEYNOTE SPEAKER AT THE 36TH ANNUAL SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE DINNER THURSDAY NIGHT. FORMER SECRETARY OF STATE AND CIA DIRECTOR MIKE POMPEO GAVE HIS VIEWS ABOUT HOW AMERICA’S STANDS IN THE WORLD...
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Gamblers Top Muskies In USHL Season Opener
A pair of late 3rd period goals scored by the Green Bay Gamblers paved the way to their 4-2 regular season opening victory over the Sioux City Musketeers. At the 16:43 mark of the third period in a game that was deadlocked 2-2, Green Bay forward, James Duerr broke away from the Sioux City defense and scored the game winning goal for the Gamblers.
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