LIVE NOW: Watch Queen Elizabeth II’s funeral
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LONDON, UK (ABC4) – Queen Elizabeth II was Britain’s longest-reigning monarch before she died at the age of 96.
ABC News is airing coverage of Queen Elizabeth II’s funeral.Copyright 2022 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
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