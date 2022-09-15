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THP Safety Checkpoints
THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL WILL BE CONDUCTING ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS FRIDAY IN THE FOLLOWING COUNTIES: LEWIS COUNTY ON US 412 WEST AT THE ROADSIDE TABLES AND MARSHALL COUNTY ON STATE ROUTE 99 AT THE 7 MILE MARKER. THE TENNESSEE HIGHWAY PATROL RECOGNIZES THAT ROADSIDE SAFETY CHECKPOINTS SUCH AS THESE ARE HIGHLY VISIBLE AND EFFECTIVE TOOLS OF ENFORCING THE LAWS OF TENNESSEE WHILE ENSURING THE PROTECTION OF VEHICLE OCCUPANTS.
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State Veterinarian Orders Halt to Poultry Shows
THE STATE OF TENNESSEE VETERINARIAN IS ORDERING AN IMMEDIATE HALT TO POULTRY SHOWS, EXHIBITIONS AND SALES STATEWIDE DUE TO A STRAIN OFHIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA THAT HAS SICKENED A POULTRY FLOCK IN WEST TENNESSEE. THE ACTIONS IS BEGING TAKEN TO PROTECT THE HEALTH OF OTHER DOMESTICATED BIRDS, THE STATE VETERINARIAN IS LEADING THE EMERGENCY RESPONSE. ACCORDING TO A PRESS RELEASE, H P A I IS KNOWN TO BE DEADLY FOR DOMESTICATED FOWL. FOR NOW, ANY EVENTS WHERE POULTRY CAN COMINGLE ARE PROHIBITED. THAT INCLUDES POULTRY SHOWS, EXHIBITIONS, LIVESTOCK SALES, FLEA MARKETS, AND SWAP MEETS. FOR MORE INFORAMATION CALL 615-837-5120.
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Upcoming Week at the Middle Tn District Fair
THE MIDDLE TENNESSEE DISTRICT FAIR WOULD LIKE TO REMIND FAIRGOERS OF SOME IMPORTANT DATES THIS UPCOMING WEEK. WEDNESDAY IS THE LAST DAY TO PURCHASE 25 DOLLAR ONLINE RIDE ARMBANDS, FRIDAY THE GATES WILL OPEN AND POTTED AND HANGING PLANT ENTRIES WILL ACCEPTED, ON SATURDAY CUT FLOWERS AND BAKED GOODS WILL BE ACCEPTED AND THE FAIREST OF THE FAIR PAGEANTS WILL BEGIN AND CONCLUDE ON SUNDAY. FOR MORE INFORMATION GO TO M-T-D-FAIR.ORG.
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