Statewide high school football scores, Week 3
WEEK 3
Live high school football scoring updates from the South Sound and beyond. Games at 7 p.m. unless otherwise noted.
PREGAME READING
▪ Week 2: What we learned from this week’s high school football games in the South Sound
▪ How the South Sound’s top high school football recruits performed in Week 2
▪ The South Sound’s top recruit in the 2024 class has scored eight touchdowns in two games
▪ TNT Athletes of the Week poll (Sept. 5-10)
▪ TNT Games of the Week poll, Week 3
▪ Week 3 football power rankings: There’s a new No. 1 in the South Sound
SCORES FROM PREVIOUS WEEKS
THURSDAY’S SCHEDULE (Sept. 15)
SOUTH SOUND
4A NPSL
Kennedy Catholic 44, Kentwood 13, final
4A SPSL
Bellarmine Prep 23, Rogers of Puyallup 0, final
3A NPSL
Auburn Riverside 43, Thomas Jefferson 0, final
3A PCL
Lakes 33, Bonney Lake 14, final
3A SSC
Capital 35, North Thurston 21, final
2A SPSL
Fife 36, Franklin Pierce 34, final
Clover Park 20, White River 0, final
Nonleague
Eatonville 35, Cascade Christian 7, final
Chief Leschi 66, Charles Wright 60, final
Foss 25, Foster 18, final
AROUND THE STATE
Colville 14, Riverside 11, final
Lakeside of Nine Mile Falls 28, Deer Park 7, final
Granite Falls 34, Bellingham 0, final
Highline 57, Interlake 0, final
La Center 49, Kalama 24, final
Lake Roosevelt 44, Mabton 0, final
Mariner 26, Meadowdale 8, final
Newport 48, Medical Lake 7, final
River View 7, Northwest Christian of Colbert 6, final
Pomeroy 60, Entiat 8, final
Prosser 54, Grandview 0, final
Mead 38, Ridgeline 0, final
Toledo 67, Toutle Lake 14, final
Wilbur-Creston-Keller 36, Waterville-Mansfield 30, final
Washington School for the Deaf 27, Wishkah Valley 24, final
FRIDAY’S SCHEDULE (Sept. 16)
SOUTH SOUND
4A NPSL
Kentridge 47, Decatur 14, final
Mount Rainier 13, Tahoma 6, final
4A SPSL
Curtis 42, Bethel 0, final
Emerald Ridge 28, Sumner 18, final
Graham-Kapowsin 28, Olympia 17, final
3A NPSL
Auburn 28, Auburn Mountainview 7, final
Todd Beamer 29, Kent-Meridian 27, final
3A PCL
Spanaway Lake 20, Mount Tahoma 14, final
3A SSC
Yelm 58, Central Kitsap 0, final
Peninsula 39, Gig Harbor 30, final
Timberline 21, River Ridge 18, final
2A SPSL
Enumclaw 41, Washington 7, final
2A EvCo
Black Hills 34, Rochester 14, final
W.F. West 48, Shelton 6, final
2B Central
Napavine 63, Rainier 0, final
1B Coastal
Northwest Christian of Lacey 39, Clallam Bay 27, final
Nonleague
Vashon Island 17, Blaine 6, final
Lake Stevens 63, Federal Way 21, final
Evergreen of Vancouver 42, Kentlake 9, final
Seton Catholic 46, Life Christian 15, final
Mossyrock 58, Muckleshoot Tribal 16, final
Naselle 60, Sound Christian 8, final
AROUND THE STATE
Liberty Bell 50, Almira-Coulee-Hartline 0, final
Anacortes 21, Archbishop Murphy 2, final
Bainbridge 45, Sequim 22, final
Bonners Ferry (Idaho) 14, Connell 6, final
Bridgeport 22, Soap Lake 0, final
Burlington-Edison 24, Lakewood 6, final
Cascade of Leavenworth 56, Brewster 20, final
Cashmere 47, College Place 6, final
Central Valley 17, Cheney 0, final
Aberdeen 25, Centralia 6, final
Chewelah 26, Reardan 0, final
Chiawana 42, Pasco 6, final
Clarkston 52, East Valley of Spokane 7, final
Chelan 54, Cle Elum-Roslyn 16, final
Liberty of Spangle 47, Colfax 6, final
Columbia of Burbank 35, Kittitas-Thorp 13, final
Montesano 57, Columbia of White Salmon 0, final
Darrington 66, Concrete 42, final
Davenport 21, Asotin 0, final
West Valley of Yakima 27, Davis 7, final
Dayton-Waitsburg 28, Highland 20, final
DeSales 44, Sunnyside Christian 20, final
Skyline 21, Eastlake 7, final
Eastside Catholic 48, Bishop Blanchet 14, final
Edmonds-Woodway 44, Lynnwood 21, final
Castle Rock 28, Elma 18, final
Gonzaga Prep 35, Ferris 6, final
Franklin 23, Chief Sealth 0, final
Garfield 48, Seattle Prep 7, final
Goldendale 20, Onalaska 0, final
Hanford 21, Richland 14, final
East Valley of Yakima 48, Heritage 7, final
Ridgefield 26, Hockinson 21, final
Hoquiam 21, La Salle 14, final
Cascade of Everett 33, Inglemoor 14, final
Ingraham 35, Nathan Hale 20, final
Everett 31, Jackson 7, final
Kennewick 54, Sunnyside 20, final
Nooksack Valley 25, King’s 23, final
Friday Harbor 52, La Conner 0, final
Lake Washington 35, Newport of Bellevue 7, final
Mount Spokane 38, Lewis and Clark 16, final
Bellevue 54, Liberty of Issaquah 13, final
Lincoln of Seattle 31, Lakeside of Seattle 14, final
Renton 28, Lindbergh 20, final
Lynden 41, Squalicum 13, final
Mark Morris 33, Columbia River 31, final
Odessa 68, Mary Walker 0, final
Marysville-Pilchuck 37, Marysville-Getchell 14, final
Redmond 29, Mercer Island 21, final
Meridian 50, King’s Way Christian 13, final
Monroe 44, Kamiak 14, final
Moses Lake 47, Eisenhower 13, final
Toppenish 48, Mount Baker 31, final
Mount Si 38, North Creek 28, final
Arlington 21, Mount Vernon 6, final
Naches Valley 28, Wahluke 0, final
Neah Bay 68, Lummi Nation 6, final
Kingston 34, North Mason 19, final
Northport 40, Republic 12, final
Okanogan 47, Omak 6, final
Olympic 40, Bremerton 13, final
Othello 14, Ephrata 13, final
Curlew 46, Pateros 28, final
Post Falls (Idaho) 41, University 0, final
Prairie 42, Battle Ground 14, final
Quincy 35, Tonasket 14, final
Hudson’s Bay 61, R.A. Long 42, final
O’Dea 22, Rainier Beach 0, final
Raymond-South Bend 53, Ilwaco 8, final
Freeman 40, Rogers of Spokane 7, final
Ballard 42, Roosevelt 31, final
Evergreen of Seattle 31, Sammamish 14, final
Sedro-Woolley 42, Sehome 21, final
Cusick 40, Selkirk 20, final
Mountlake Terrace 26, Shorewood 3, final
Snohomish 37, Shorecrest 14, final
South Whidbey 54, East Jefferson 24, final
Kamiakin 28, Southridge 2, final
Stanwood 38, Oak Harbor 14, final
Fort Vancouver 29, Stevenson 27, final
Coupeville 30, Sultan 13, final
St. John-Endicott-LaCrosse 44, Tekoa-Rosalia 14, final
Touchet 28, Garfield-Palouse 20, final
Lind-Ritzville 48, Tri-Cities Prep 7, final
Mountain View 62, Union 35, final
Pe Ell-Willapa Valley 39, Wahkiakum 6, final
Hermiston (Ore.) 37, Walla Walla 19, final
Kiona-Benton 29, Warden 8, final
Washougal 41, Woodland 9, final
Wellpinit 54, Inchelium 14, final
Eastmont 56, Wenatchee 24, final
West Seattle 41, Cleveland 0, final
Shadle Park 28, West Valley of Spokane 14, final
Adna 56, White Swan 6, final
Woodinville 21, Issaquah 8, final
Royal 42, Zillah 0, final
SATURDAY’S SCHEDULE (Sept. 17)
SOUTH SOUND
4A SPSL
Puyallup 28, South Kitsap 7, final
3A PCL
Silas 33, Stadium 7, final
2A SPSL
Steilacoom 20, Orting 13, final
Nonleague
Lincoln of Tacoma 42, Camas 28, final
Tenino 62, Klahowya 14, final
Winlock 75, Evergreen Lutheran 32, final
AROUND THE STATE
Cedarcrest 21, Cedar Park Christian 0, final
Quilcene 36, Crescent 8, final
Ellensburg 38, Selah 13, final
Morton-White Pass 24, Forks 13, final
Glacier Peak 42, Ferndale 14, final
Granger 6, Wapato 0, final
Juanita 32, Hazen 21, final
Lynden Christian 49, Bellevue Christian 12, final
Priest River (Idaho) 32, Manson 12, final
Oakville 70, Taholah 0, final
Ocosta vs. Oroville, canceled
North Kitsap 52, Port Angeles 0, final
Pullman 37, North Central 0, final
Skyview 28, Bothell 10, final
Liberty Christian 54, Yakama Nation Tribal 0, final
Comments / 0