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High School

Statewide high school football scores, Week 3

By Jon Manley, Lauren Smith, Tyler Wicke
The News Tribune
The News Tribune
 5 days ago

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WEEK 3

Live high school football scoring updates from the South Sound and beyond. Games at 7 p.m. unless otherwise noted.

PREGAME READING

▪ Week 2: What we learned from this week’s high school football games in the South Sound

▪ How the South Sound’s top high school football recruits performed in Week 2

▪ The South Sound’s top recruit in the 2024 class has scored eight touchdowns in two games

▪ TNT Athletes of the Week poll (Sept. 5-10)

▪ TNT Games of the Week poll, Week 3

▪ Week 3 football power rankings: There’s a new No. 1 in the South Sound

SCORES FROM PREVIOUS WEEKS

Week 1 | Week 2

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Auburn Riverside receiver Jace Villers (right) splits through the defense after catching a pass during team drills on Monday, Aug. 22, 2022, at Auburn Riverside High School in Auburn, Wash. Pete Caster/Pete Caster / The News Tribune

THURSDAY’S SCHEDULE (Sept. 15)

SOUTH SOUND

4A NPSL

Kennedy Catholic 44, Kentwood 13, final

4A SPSL

Bellarmine Prep 23, Rogers of Puyallup 0, final

3A NPSL

Auburn Riverside 43, Thomas Jefferson 0, final

3A PCL

Lakes 33, Bonney Lake 14, final

3A SSC

Capital 35, North Thurston 21, final

2A SPSL

Fife 36, Franklin Pierce 34, final

Clover Park 20, White River 0, final

Nonleague

Eatonville 35, Cascade Christian 7, final

Chief Leschi 66, Charles Wright 60, final

Foss 25, Foster 18, final

AROUND THE STATE

Colville 14, Riverside 11, final

Lakeside of Nine Mile Falls 28, Deer Park 7, final

Granite Falls 34, Bellingham 0, final

Highline 57, Interlake 0, final

La Center 49, Kalama 24, final

Lake Roosevelt 44, Mabton 0, final

Mariner 26, Meadowdale 8, final

Newport 48, Medical Lake 7, final

River View 7, Northwest Christian of Colbert 6, final

Pomeroy 60, Entiat 8, final

Prosser 54, Grandview 0, final

Mead 38, Ridgeline 0, final

Toledo 67, Toutle Lake 14, final

Wilbur-Creston-Keller 36, Waterville-Mansfield 30, final

Washington School for the Deaf 27, Wishkah Valley 24, final

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In the background the top of Mt. Rainier is highlighted by the setting sun as Olympia quarterback Gabe Downing attempts a pass during the second quarter of a 4A SPSL game against Emerald Ridge at Sparks Stadium on Thursday, Sept. 8, 2022, in Puyallup, Wash. Pete Caster/Pete Caster / The News Tribune

FRIDAY’S SCHEDULE (Sept. 16)

SOUTH SOUND

4A NPSL

Kentridge 47, Decatur 14, final

Mount Rainier 13, Tahoma 6, final

4A SPSL

Curtis 42, Bethel 0, final

Emerald Ridge 28, Sumner 18, final

Graham-Kapowsin 28, Olympia 17, final

3A NPSL

Auburn 28, Auburn Mountainview 7, final

Todd Beamer 29, Kent-Meridian 27, final

3A PCL

Spanaway Lake 20, Mount Tahoma 14, final

3A SSC

Yelm 58, Central Kitsap 0, final

Peninsula 39, Gig Harbor 30, final

Timberline 21, River Ridge 18, final

2A SPSL

Enumclaw 41, Washington 7, final

2A EvCo

Black Hills 34, Rochester 14, final

W.F. West 48, Shelton 6, final

2B Central

Napavine 63, Rainier 0, final

1B Coastal

Northwest Christian of Lacey 39, Clallam Bay 27, final

Nonleague

Vashon Island 17, Blaine 6, final

Lake Stevens 63, Federal Way 21, final

Evergreen of Vancouver 42, Kentlake 9, final

Seton Catholic 46, Life Christian 15, final

Mossyrock 58, Muckleshoot Tribal 16, final

Naselle 60, Sound Christian 8, final

Tumwater 38, Kelso 19, final

AROUND THE STATE

Liberty Bell 50, Almira-Coulee-Hartline 0, final

Anacortes 21, Archbishop Murphy 2, final

Bainbridge 45, Sequim 22, final

Bonners Ferry (Idaho) 14, Connell 6, final

Bridgeport 22, Soap Lake 0, final

Burlington-Edison 24, Lakewood 6, final

Cascade of Leavenworth 56, Brewster 20, final

Cashmere 47, College Place 6, final

Central Valley 17, Cheney 0, final

Aberdeen 25, Centralia 6, final

Chewelah 26, Reardan 0, final

Chiawana 42, Pasco 6, final

Clarkston 52, East Valley of Spokane 7, final

Chelan 54, Cle Elum-Roslyn 16, final

Liberty of Spangle 47, Colfax 6, final

Columbia of Burbank 35, Kittitas-Thorp 13, final

Montesano 57, Columbia of White Salmon 0, final

Darrington 66, Concrete 42, final

Davenport 21, Asotin 0, final

West Valley of Yakima 27, Davis 7, final

Dayton-Waitsburg 28, Highland 20, final

DeSales 44, Sunnyside Christian 20, final

Skyline 21, Eastlake 7, final

Eastside Catholic 48, Bishop Blanchet 14, final

Edmonds-Woodway 44, Lynnwood 21, final

Castle Rock 28, Elma 18, final

Gonzaga Prep 35, Ferris 6, final

Franklin 23, Chief Sealth 0, final

Garfield 48, Seattle Prep 7, final

Goldendale 20, Onalaska 0, final

Hanford 21, Richland 14, final

East Valley of Yakima 48, Heritage 7, final

Ridgefield 26, Hockinson 21, final

Hoquiam 21, La Salle 14, final

Cascade of Everett 33, Inglemoor 14, final

Ingraham 35, Nathan Hale 20, final

Everett 31, Jackson 7, final

Kennewick 54, Sunnyside 20, final

Nooksack Valley 25, King’s 23, final

Friday Harbor 52, La Conner 0, final

Lake Washington 35, Newport of Bellevue 7, final

Mount Spokane 38, Lewis and Clark 16, final

Bellevue 54, Liberty of Issaquah 13, final

Lincoln of Seattle 31, Lakeside of Seattle 14, final

Renton 28, Lindbergh 20, final

Lynden 41, Squalicum 13, final

Mark Morris 33, Columbia River 31, final

Odessa 68, Mary Walker 0, final

Marysville-Pilchuck 37, Marysville-Getchell 14, final

Redmond 29, Mercer Island 21, final

Meridian 50, King’s Way Christian 13, final

Monroe 44, Kamiak 14, final

Moses Lake 47, Eisenhower 13, final

Toppenish 48, Mount Baker 31, final

Mount Si 38, North Creek 28, final

Arlington 21, Mount Vernon 6, final

Naches Valley 28, Wahluke 0, final

Neah Bay 68, Lummi Nation 6, final

Kingston 34, North Mason 19, final

Northport 40, Republic 12, final

Okanogan 47, Omak 6, final

Olympic 40, Bremerton 13, final

Othello 14, Ephrata 13, final

Curlew 46, Pateros 28, final

Post Falls (Idaho) 41, University 0, final

Prairie 42, Battle Ground 14, final

Quincy 35, Tonasket 14, final

Hudson’s Bay 61, R.A. Long 42, final

O’Dea 22, Rainier Beach 0, final

Raymond-South Bend 53, Ilwaco 8, final

Freeman 40, Rogers of Spokane 7, final

Ballard 42, Roosevelt 31, final

Evergreen of Seattle 31, Sammamish 14, final

Sedro-Woolley 42, Sehome 21, final

Cusick 40, Selkirk 20, final

Mountlake Terrace 26, Shorewood 3, final

Snohomish 37, Shorecrest 14, final

South Whidbey 54, East Jefferson 24, final

Kamiakin 28, Southridge 2, final

Stanwood 38, Oak Harbor 14, final

Fort Vancouver 29, Stevenson 27, final

Coupeville 30, Sultan 13, final

St. John-Endicott-LaCrosse 44, Tekoa-Rosalia 14, final

Touchet 28, Garfield-Palouse 20, final

Lind-Ritzville 48, Tri-Cities Prep 7, final

Mountain View 62, Union 35, final

Pe Ell-Willapa Valley 39, Wahkiakum 6, final

Hermiston (Ore.) 37, Walla Walla 19, final

Kiona-Benton 29, Warden 8, final

Washougal 41, Woodland 9, final

Wellpinit 54, Inchelium 14, final

Eastmont 56, Wenatchee 24, final

West Seattle 41, Cleveland 0, final

Shadle Park 28, West Valley of Spokane 14, final

Adna 56, White Swan 6, final

Woodinville 21, Issaquah 8, final

Royal 42, Zillah 0, final

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Orting running back Whyatt Phelan (26) trips over Eatonville defensive back Riley Hill (9) while running the ball down the field during the first quarter of a Friday night game at Orting Stadium in Orting Wash. on Sept. 9, 2022. Cheyenne Boone/Cheyenne Boone/The News Tribune

SATURDAY’S SCHEDULE (Sept. 17)

SOUTH SOUND

4A SPSL

Puyallup 28, South Kitsap 7, final

3A PCL

Silas 33, Stadium 7, final

2A SPSL

Steilacoom 20, Orting 13, final

Nonleague

Lincoln of Tacoma 42, Camas 28, final

Tenino 62, Klahowya 14, final

Winlock 75, Evergreen Lutheran 32, final

AROUND THE STATE

Cedarcrest 21, Cedar Park Christian 0, final

Quilcene 36, Crescent 8, final

Ellensburg 38, Selah 13, final

Morton-White Pass 24, Forks 13, final

Glacier Peak 42, Ferndale 14, final

Granger 6, Wapato 0, final

Juanita 32, Hazen 21, final

Lynden Christian 49, Bellevue Christian 12, final

Priest River (Idaho) 32, Manson 12, final

Oakville 70, Taholah 0, final

Ocosta vs. Oroville, canceled

North Kitsap 52, Port Angeles 0, final

Pullman 37, North Central 0, final

Skyview 28, Bothell 10, final

Liberty Christian 54, Yakama Nation Tribal 0, final

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The News Tribune

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Tacoma is a mid-sized port city on Puget Sound, roughly 30 miles south of Seattle. The News Tribune is the second-largest newspaper in Washington, covering the local news market of Pierce County in print and online. The News Tribune excels in its coverage of local breaking news, major league and prep sports, and Washington's statehouse. To tell the unique story of the South Sound, The News Tribune also provides strong coverage of the military and nearby Joint Base Lewis-McChord, the Port of Tacoma, and outdoor recreation in the Northwest.

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