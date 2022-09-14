#4. Japan
- Exports: $2.0 billion
- Largest exports:
--- Optic, Photo Etc, Medic Or Surgical Instrments Etc ($873.2 million)
--- Nuclear Reactors, Boilers, Machinery Etc.; Parts ($286.7 million)
--- Plastics And Articles Thereof ($175.9 million)
- Total trade: $11.5 billion ($7.5 billion trade deficit)
- Imports: $9.5 billion
- Largest imports:
--- Vehicles, Except Railway Or Tramway, And Parts Etc ($4.7 billion)
--- Electric Machinery Etc; Sound Equip; Tv Equip; Pts ($2.0 billion)
--- Nuclear Reactors, Boilers, Machinery Etc.; Parts ($1.7 billion)
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