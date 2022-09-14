ContributorsPublishersAdvertisers
Economy

#4. Japan

By Canva
The Herald News
The Herald News
 3 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=48V8TP_0hvpvgrX00

- Exports: $2.0 billion

- Largest exports:

--- Optic, Photo Etc, Medic Or Surgical Instrments Etc ($873.2 million)

--- Nuclear Reactors, Boilers, Machinery Etc.; Parts ($286.7 million)

--- Plastics And Articles Thereof ($175.9 million)

- Total trade: $11.5 billion ($7.5 billion trade deficit)

- Imports: $9.5 billion

- Largest imports:

--- Vehicles, Except Railway Or Tramway, And Parts Etc ($4.7 billion)

--- Electric Machinery Etc; Sound Equip; Tv Equip; Pts ($2.0 billion)

--- Nuclear Reactors, Boilers, Machinery Etc.; Parts ($1.7 billion)

Comments / 0

Related
nationalinterest.org

China Is Furious About Japan’s Military Modernization Plans

An article in the Chinese Communist Party-backed Global Times newspaper accuses Japan of being militaristic and renouncing its pacifist history. A Chinese-government-backed newspaper is signaling alarm in response to Japan’s expanded military budget and plans to research hypersonic missiles. An article in the Chinese Communist Party-backed Global Times newspaper...
CHINA
BBC

US chip makers hit by new China export rule

Shares of major chipmakers Nvidia and AMD have fallen amid concerns of new US restrictions on the sale of artificial intelligence chips to China. Nvidia says the US government requires a new licence, effective immediately, to address the risk of chips being "used in, or diverted to a 'military end use'... in China and Russia".
TECHNOLOGY
IN THIS ARTICLE
#Linus Business#Business Economics#Electric Machinery Etc
The Associated Press

Germany: No option but to permit Russian uranium shipment

BERLIN (AP) — The German government said Monday that it can’t stop a shipment of Russian uranium destined for French nuclear plants from being processed at a site in Germany because atomic fuel isn’t covered by European Union sanctions on Russia. Environmentalists have called on Germany and the Netherlands to block a shipment of uranium aboard the Russian ship Mikhail Dudin — currently docked in the French port of Dunkirk — from being transported to a processing plant in Lingen, close to the German-Dutch border. “We have no legal grounds to prevent the transport of uranium from Russia, because the sanctions imposed by the EU due to the Russian invasion of Ukraine exempt the import of nuclear fuel ... to the EU from import bans,” said a spokesman for Germany’s Environment Ministry, Andreas Kuebler. Safety requirements for the shipment had been examined and found to meet requirements, meaning German authorities had to approve it, he added.
ENERGY INDUSTRY
americanmilitarynews.com

China is staging attacks on US ships, Taiwan warns: Report

The Chinese People’s Liberation Army (PLA) has been staging attacks on U.S. Navy ships, Taiwan’s defense ministry warned last week, adding that the Chinese Communist Party is working to block foreign militaries from helping Taiwan if a war erupts in the region. A Taiwan defense ministry report reviewed...
MILITARY
Markets Insider

Germany is reportedly working on a new trade policy to reduce dependence on China, as economy minister says the country can't allow itself to be 'blackmailed'

Germany is drafting a new trade policy to reduce dependence on China, according to Reuters. "We cannot allow ourselves to be blackmailed," German Economy Minister Robert Habeck said. China is Germany's top trade partners, with overall trade volume climbing to 245 billion euros last year. Germany is reportedly working on...
ECONOMY
YOU MAY ALSO LIKE
Place
Asia
NewsBreak
Economy
Country
Japan
NewsBreak
Cars
nationalinterest.org

Made in China? Why Chinese Components Were Found Inside the F-35

Despite the embarrassing nature of the component’s sourcing, given the increasing tensions between the United States and China, the risk, it seems, to the F-35 program is low to none. Though the alloy for an engine component did originate in China, there is likely no risk to the warplane.
U.S. POLITICS
The Hill

China’s next Taiwan targets are lifelines of the US economy

U.S. firms are increasingly second-guessing their exposure in China and Taiwan for various reasons. Tensions over Taiwan remain elevated after House Speaker Nancy Pelosi’s recent visit, with military exercises on both sides of the Taiwan Strait inching toward live-fire shooting. Meanwhile, Chinese President Xi Jinping’s zero COVID policy continues to cause unexpected and disruptive factory shutdowns, and new U.S. restrictions on imports made with Chinese Uyghur forced labor threatens billions of dollars of U.S. companies’ revenues.
FOREIGN POLICY
The Associated Press

Taiwan Plus 2022 Is Coming Back to Tokyo This September

The General Association of Chinese Culture (GACC) resumes the Taiwan Plus cultural event in Tokyo, Japan this September after a three-year hiatus. Taiwan Plus 2022, under the theme “Taiwan Kichijitsu,” which means “an auspicious day in Taiwan,” will be held at the Ueno Onshi Park on Sept. 17 and 18.
TRAVEL
AFP

Chinese moves on Taiwan rattle remote Japanese island

Life may seem tranquil on Japan's remote Yonaguni island, where wild horses graze and tourists dive to spot hammerhead sharks, but China's recent huge military exercises have rattled residents. Conscious of its vulnerability, officials have built up a military presence on the Nansei island chain, which extends 1,200 kilometres from Japan's main islands to Yonaguni.
POLITICS
International Business Times

Germany Military Must Become Europe's 'Best Equipped': Scholz

Germany is ready to take a leading role in ensuring Europe's security, Chancellor Olaf Scholz said Friday, vowing to transform the country's military into the "best equipped" on the continent. Branding Vladimir Putin's Russia the "biggest threat" to NATO, Scholz said Europe had to be prepared to face up to...
POLITICS
nationalinterest.org

Biden Weighs Sanctions Salvo on China to Deter Taiwan Attack

The sanctions package would be unprecedented given the interdependence between the U.S. and Chinese economies. The White House is mulling a sanctions package against China to deter it from invading Taiwan, according to a Reuters report. Sources familiar with the discussions told Reuters that the deliberations, which are at an...
FOREIGN POLICY
International Business Times

Missiles Over Taiwan Fly Over Our Territory: Chinese Analysts Hit Back at US Commander

Chinese defense analysts have lashed out at US Seventh Fleet Commander Vice Admiral Karl Thomas for his "groundless and meaningless" comments on the People's Liberation Army (PLA) firing missiles over Taiwan. In a press briefing in Singapore on Tuesday, Vice Admiral Thomas called out China for the recent live-fire drills,...
MILITARY
The Herald News

The Herald News

Dayton, TN
6K+
Followers
8K+
Post
412K+
Views
ABOUT

The Herald-News is dedicated to providing a high-quality community newspaper that our readers and advertisers find beneficial, informative, reliable and enjoyable. The paper strives to inform readers of local government activity that touches their lives, to celebrate the freedom of speech granted by the First Amendment by publishing letters of opinion and matters of record, and to offer news of people, places and events that chronicles life in Rhea County, Tennessee.

 https://www.rheaheraldnews.com/

Comments / 0

Community Policy