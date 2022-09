Open: ASU -20 Current line: ASU -20.5. LAST GAME VS. EASTERN MICHIGAN: First ever meeting between ASU and Eastern Michigan. WR (X): Andre Johnson, Bryan Thompson OR Zeek Freeman. WR (H): Giovanni Sanders, Cam Johnson. RT: Des Holmes, Isaia Glass, Thomas Le Boucher. Defense. NT: TJ Pesefea, Nesta Jade Silvera,...

YPSILANTI, MI ・ 12 HOURS AGO